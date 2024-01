Chilena triunfa en el mundo de los videojuegos y colabora en una de las franquicias más populares

La destacada productora Maureen Berho inició su recorrido en el mundo de los videojuegos durante la infancia como gamer. A los cinco años, heredó de sus hermanos mayores la icónica consola retro Atari. Con el paso del tiempo, este hobby, que le ha regalado tantas alegrías, se convirtió en una de sus grandes pasiones.

En 2011, mientras cursaba Sociología en la Universidad de Chile, convencida de que podía aportar en el rubro con nuevas creaciones, comenzó un proyecto de desarrollo de juegos de mesas y videojuegos originales junto al entonces estudiante de Psicología Nicolás Valdivia.

En la primera etapa de la iniciativa, elaboraron diseños y los testearon en ferias y con su grupo de amigos. En ese período comprobaron que sus productos eran interesantes y entretenidos. Luego, postularon a fondos concursables públicos dirigidos a emprendedores. Afortunadamente, se adjudicaron financiamiento de Sercotec, Corfo, el Ministerio de las Culturas y las Artes y de ProChile.

Con estos recursos lanzaron los juegos de cartas coleccionables “Causa, voces del ocaso”, “Hegemonía, sombras del poder” y “Caretas”. Así, a fines del 2015, dieron un importante paso: fundaron en Valparaíso la empresa “Niebla Games”.

“Esos fondos concursables nos permitieron generar nuestros primeros lanzamientos que, básicamente, fueron un portafolio como empresa y también a nivel personal, porque el currículum de uno cuando desarrolla videojuegos son los proyectos lanzados o proyectos en los que ha participado”, cuenta.

“Nosotros, como compañía indie, buscamos crear propuestas originales, conseguir recursos a partir de las publishers -editoras que financian proyectos que ellos creen que van a ser comercialmente exitosos- generar ventas y ojalá lograr un hit. No realizamos trabajos por encargo para autofinanciarnos a partir de otros servicios, que es el modelo que tienen varias empresas en Chile”, señala.

Los juegos de Niebla Games han sido destacados en importantes espacios de exhibición internacionales como Indie Showcase de la feria PAX East (2018), Indie Game Area de Tokyo Game Show (2018) y la Indie Celebration de Digital Dragons (2020). Además, en 2022, la empresa fue seleccionada para ser parte del programa Indie Games Accelerator de Google. “Causa, voces del ocaso” es el título estrella de la compañía, que desde el 26 de mayo de 2021 está disponible en Steam, la plataforma para PCs más visitada del mundo.

En el plano personal, Maureen hizo historia en 2016 al convertirse en la primera mujer en asumir la dirección de la Asociación Chilena de Desarrolladores de Videojuegos (VGChile). Como si esto fuera poco, el mismo año ganó el Premio InspiraTEC (2016), que entrega el Ministerio de Economía a mujeres que emprenden en el área de la ciencia y la tecnología, y el diario El Mercurio la destacó entre las 100 Jóvenes Líderes por su rol de co-fundadora, gerente general y productora de la firma porteña.

“Pude compartir con emprendedores y empresarios que tenían mucha más experiencia que yo, así que fue una oportunidad para aprender súper rápido sobre la industria. Pude hablar directamente con la comunidad de desarrolladores a nivel local y también conocer el ámbito del trabajo gremial, que es básicamente representar los intereses del sector, tratar de fomentar el crecimiento del rubro y trabajar con todas las agencias del Gobierno que buscan fomentar la industria creativa”, sostiene.

“Por haber sido muy motivados en Niebla Games, por siempre buscar proyectos y desafíos que nos sacaran de nuestra zona de confort, se nos presentaron oportunidades que nos llevaron a aprender mucho”, afirma.

De emprendedora a game producer

En junio de 2022, la socióloga de la U. de Chile dio otro gran salto en la industria de los videojuegos: comenzó a trabajar como Game Producer en Nimble Giant Entertainment, franquicia que nació en Argentina en 2002 y que actualmente tiene sede en España, Uruguay, Perú y Chile. Hace unos años la compañía fue adquirida por el grupo sueco Embracer, uno de los mayores holdings a nivel mundial del rubro.

El estudio trasandino, conocido por títulos en línea como Quantum League, Champions of Regnum y Master of Orion, anunció a través de un comunicado que subió a su sitio web, que desde hace tres años está colaborando con la empresa Epic Games en el desarrollo de funciones, dispositivos y contenido para Fortnite, uno de los videojuegos más populares e importantes del mundo.

“Nos sentimos honrados y orgullosos de esta alianza. Nuestros diseñadores, ingenieros y artistas han trabajado arduamente para producir nuevas experiencias para los creadores de contenido y las personas que aman este juego tanto como nosotros. Esperamos seguir construyendo una asociación aún más fuerte y sólida con Epic Games en el futuro”, dice el texto.

En 2018, Fortnite batió récords al alcanzar 45 millones de usuarios, 3,4 millones de jugadores simultáneos en línea y 126 millones de dólares de ganancias en solo un mes. Este 2023, seis años después de salir a la luz, sigue en el podio de los juegos más populares.

“Nimble Giant está constantemente buscando talento en Latinoamérica en áreas de producción, animación y desarrollo de softwares. Yo me enteré que la empresa había abierto oficina en Chile y postulé al cargo de producer, pasé por el proceso de selección y quedé. Ha sido una muy buena experiencia trabajar en proyectos muy interesantes de gran magnitud. Algo que me ha sorprendido bastante es que hay talento súper destacado en cada área”, detalla.

“La empresa brinda mucho apoyo a sus trabajadores en términos de capacitación y se interesa por el bienestar del equipo. Es un excelente lugar para trabajar, de hecho, cuentan con la certificación de Great Place to Work, sello que se entrega a organizaciones que destacan en ambiente laboral y desarrollo profesional”, explica.

Maureen trabaja de manera cien por ciento remota. Su rol de game producer es clave en el desarrollo de videojuegos, ya que se encarga de coordinar al equipo, organizar tareas, resolver problemas y, sobre todo, de que los proyectos se entreguen en el tiempo establecido y con la calidad esperada, según los objetivos establecidos. “En términos generales, es un cargo similar al productor de cine. Ahora estoy trabajando en un proyecto súper grande, en el que participan más de cien personas. No puedo decir qué juego específicamente estamos desarrollando, porque tengo un acuerdo de confidencialidad con la empresa”, comenta.

Trabajo interdisciplinario

La experiencia que adquirió al mando de Niebla Games durante siete años ha sido clave en este nuevo desafío, porque le permitió desarrollar las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. La formación que le brindó la Universidad de Chile, agrega, también le ha ayudado a destacar en la industria.

“Trabajando en videojuegos me di cuenta que muchas de las herramientas y conocimientos que entrega la carrera de Sociología, como formulación de proyectos, análisis de datos y trabajo en dinámicas grupales con profesionales de distintas áreas, sirven para el cargo de productor. En realidad, todo lo que aprendí en la universidad me ha servido para el puesto. No hay una carrera específica para productor, me gustaría tener un conocimiento técnico más acabado del área, pero no sé si hubiera, por ejemplo, estudiado Ingeniería Informática, porque es irse para otro lado”, concluye.