Flores sobre avance de Ley Antiterrorista: “No se presta para interpretaciones ni subjetividades”

Este jueves la sala del Senado despachó, mediante una sesión extraordinaria, el proyecto de ley que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la legislación vigente sobre la materia. Iniciativa que ahora pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que transversalmente es reconocido como un avance relevante, ya que la actual Ley Antiterrorista data de 1984 y es calificada como impracticable para perseguir los delitos de este tipo.

En conversación con El Mostrador, el senador DC y presidente de la comisión de Seguridad, destacó la tipificación del delito de asociación terrorista, la incorporación del concepto “terrorista solitario”, agravantes como la penalización de la participación en organizaciones de este tipo, la protección de testigos, entre otros temas.

-¿Queda conforme con cómo quedó despachado el proyecto a segundo trámite?

-Quedo conforme porque estamos dando la respuesta que Chile necesita transversalmente, despolarizadamente, con sentido común y sentido de urgencia de poder tener una respuesta legal a un delito que no puede seguir ocurriendo en el país. Estoy hablando de delitos terroristas, que finalmente se han reconocido que existen en Chile. Y en ese contexto, lo que estamos haciendo es -después de un trabajo bastante cercano entre el gobierno y la Comisión de Seguridad- que hoy día tenemos ya una propuesta clara, practicable y contundente frente al crimen organizado y a los grupos terroristas.

-¿A su juicio qué debería seguir mejorando en este segundo trámite en la Cámara?

-Yo creo que no mucho, porque no hubo ninguna discrepancia en el fondo, ni tampoco en la idea matriz, ni en los principales contenidos de un proyecto de ley que define claramente el delito terrorista. Tiene un catálogo preciso de situaciones agravantes de los delitos que constituyen actos terroristas que permiten una mayor penalización. Define también lo que es una organización terrorista para que no haya ninguna duda, y agrega la figura del terrorista solitario, que es parte de los proyectos nuestros.

Recordemos que los proyectos se iniciaron en el mes de agosto del año pasado por un proyecto de nuestra autoría. Finalmente hicimos lo que se llama un proyecto refundido. Refundimos todos los boletines y el mensaje del Ejecutivo, y lo transformamos en una sola propuesta. Y ahí se agrega por postura nuestra la figura del terrorista solitario. Que no es lo tradicional, lo habitual es que haya una organización criminal detrás. Sin embargo, no falta aquel que por motivaciones personales incurre en un delito de características terroristas. Lo planifica, lo organiza, lo implementa, lo ejecuta y causa terror y daño en la población.

También se incorpora hacer una suerte de prevención, con las técnicas especiales de investigación, y ahí es donde hay algunas aprensiones de algunos, pero procedentes a favor, claramente. Porque cuando se trata de organizaciones criminales terroristas, la verdad es que no hay que tener mucho recato para poder hacer investigaciones.

-¿En que se van a traducir en concreto las técnicas espaciales de investigación?

-La interceptación de teléfonos, algunas escuchas en general, agentes encubiertos, en fin. Toda una serie de técnicas que no son las técnicas especiales que hacen las policías, sino que hacen distintos agentes del Estado con el fin de penetrar una organización terrorista, de investigarla.

-Profundicemos sobre la posibilidad de perseguir diferentes formas de participación en una asociación terrorista.

-Por el solo hecho de pertenecer o participar dentro de lo que son acciones de preparación o planificación, ya se le penaliza. No es indispensable que se haya cometido un delito terrorista para penalizar a quienes participan de organizaciones terroristas claramente demostradas, a través de estas técnicas especiales de investigación.

Por otro lado, también se protege a los testigos, se protege a los investigadores especiales, a los informantes, se protege incluso a aquellas personas que, siendo parte de la organización, decidan informar al Estado de la situación preparatoria de algún evento terrorista, y a ellos se les rebaja la pena, se les conmuta, entendiéndose que en ningún caso sería para personas que están siendo formalizadas por crímenes de alta connotación. En este caso, por ningún motivo. Pero tratándose de otro tipo de delito, perfectamente esa persona puede tener penas compensadas, si es que entrega información relevante para la investigación de eventuales organizaciones terroristas o ataques terroristas.

Es muy difícil tener información de personas si no se protege a los testigos, porque incluso llegamos hasta establecer el traslado de las personas, el cambio de nombre, la protección de los niños que van al colegio, etc. La protección de los testigos y sus familias. Estamos entrando en un mundo que para nosotros es desconocido, pero para otros países ha sido una pesadilla completa. Estoy hablando de algunos países europeos donde las legislaciones antiterroristas han sido extremadamente severas, porque se les estaba echando a perder la sociedad, se les estaba echando a perder la democracia, la convivencia, la tranquilidad. Por lo tanto, actuaron con mucha firmeza. Nosotros tenemos hoy día un proyecto que está a esa altura.

Otro punto es respecto de una indicación que pide que se agraven más aún las penas cuando personas de una organización terrorista recluten a menores de edad, y esa fue parte de la discusión que no quedó del todo aclarada. La ministra del Interior señalaba que eso ya está contemplado en otra norma, que cualquier acto de una organización criminal que utilice menores tiene mayor pena. Pero, bueno, fue un debate, se votó igual y se ganó la propuesta de los senadores. Lo más probable es que eso pueda ser ajustado en la Cámara de Diputados.

Pero quiero decir que es un buen proyecto, es un proyecto complejo, que no creo, honestamente, que en la Cámara sufra demasiados cambios. Y sería bueno que, si no va a tener demasiados cambios -excepto las aprensiones que algunos pudiesen tener, más bien de tipo ideológico- ojalá tenga un trámite rápido y sea aprobado en la Cámara o en un tercer trámite en el Senado.

Así como también estamos avanzando con la Ley de Inteligencia Económica, que ya fijamos plazos, había una parte que la derecha no quería por el tema del levantamiento del secreto bancario, pero ya llegamos a un acuerdo para las indicaciones y vamos a empezar a votar los primeros días de julio.

También el proyecto de reincidencia que vamos a trabajar el lunes con la presencia del ministro de Justicia, del Fiscal Nacional, del Defensor Nacional. Vamos a tener un proyecto súper contundente, que le da herramientas al Ministerio Público, que garantiza los derechos de las personas, pero por otro lado, ataca directamente a una serie de formas de delito. Y, por cierto, el corazón del proyecto es terminar con la puerta giratoria.

-Volviendo a la Ley Antiterrorista, ¿es posible entonces garantizar una persecución penal eficaz?

-El proyecto de Ley Antiterrorista que aprobamos por amplísima mayoría es un proyecto sólido, es un proyecto eficaz, es un proyecto claro que no se presta para interpretaciones ni subjetividades, es bastante simple en eso. O sea, tenemos una nueva herramienta legal para entrar de lleno a combatir el terrorismo en Chile con penas que son verdaderamente firmes, como corresponde a este tipo de actos. Y esto se ha hecho en el Senado sin polarización, sin demasiada politización, sin que los ideologismos nos nublen más que por el bien superior del país. No quiero hacer comparaciones odiosas con otras instituciones, pero quiero destacar esto porque habla mejor del Senado cuando actuamos con una prioridad nacional y con la búsqueda de acuerdos transversales.

-Finalmente, el Senado recibirá para segundo trámite el proyecto que regula las reglas del uso de la fuerza, ¿qué expectativas tiene de esta tramitación que hoy radica en la Cámara no exenta de nudos críticos?

-Tengo todas las expectativas de que al salir de la Cámara tomaremos las cosas buenas y arreglaremos las cosas malas. Así de simple. Lo importante es avanzar en el proceso legislativo y cada Cámara hará el mejor esfuerzo por tener de verdad reglas de uso de la fuerza. Reglas que, por un lado, garanticen a la ciudadanía que están protegidas respecto a sus derechos humanos, y garantías a las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas que, en la aplicación del encargo que le hace el Estado de Chile, nadie los va a condenar por haber cumplido esa encomienda. Pero para eso tiene que estar claro qué es lo que se espera de ellos.