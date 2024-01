“No hay razón para pensar que la IA, solo porque se vuelva más inteligente, se volverá consciente”

Para este problema difícil, “ninguna explicación podría estar jamás a la altura de resolverlo”, escribe el neurociéntífico Anil Seth en su libro La creación del yo. Una nueva ciencia de la conciencia.

Por eso, él prefiere enfocarse en resolver el “problema real”, que consiste en explicar de qué forma un tipo de actividad cerebral específica genera un tipo de experiencia consciente en particular.

Y la conciencia no es lo mismo que el lenguaje o la inteligencia, no es lo mismo que la sensación explícita de “ser uno mismo”, es simplemente cualquier experiencia que nos hace ser algo más que meros objetos biológicos.

Ahí es donde surge esta idea de las alucinaciones controladas, en las que la experiencia del mundo no es una lectura directa de lo que realmente está ahí, sino una interpretación creativa a partir de un aluvión de señales sensoriales que no vienen con ninguna etiqueta ni con ninguna propiedad inherente.

El ejemplo más claro es el color. El color no existe de manera objetiva, pero cuando vemos los colores no estamos realmente alucinando. Lo que está ocurriendo es que nuestros cerebros están respondiendo a las propiedades de la superficie de un objeto y cómo refleja la luz.

Ese es el término que usaba Descartes para describir a los animales no humanos, para afirmar que los animales no humanos no eran más que máquinas hechas de carne y hueso.

De esa manera, dejaba claro su creencia de que los no humanos no tenían experiencias conscientes que importaran, si es que las tenían.

A mí no me sorprende que ese haya sido el resultado, y no me sorprendería que dentro de 25 años sigamos teniendo el mismo resultado.