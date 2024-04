Habitantes de la región del Ñuble serán beneficiados con proyecto de conectividad digital

El Ñuble es la segunda región del país en adjudicar el proyecto de conectividad digital “Última Milla”, una iniciativa diseñada e impulsada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que en este caso, tiene por objetivo desplegar redes de fibra óptica y de esa manera, mejorar los servicios de conectividad digital en 55 localidades de la región.

“El proyecto Última Milla Ñuble es un complemento al proyecto Fibra Óptica Nacional que fue inaugurado hace unas semanas y lo que va a generar es una mejor infraestructura de telecomunicaciones, fibra óptica específicamente, que va a cubrir varias localidades de la región, permitiendo con esto que los habitantes puedan accedan a servicios de mejor calidad y mayor velocidad”, señaló el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya.

A través del Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT) se presentaron los resultados del concurso público “Última Milla Ñuble”, que tuvo como resultado la adjudicación del proyecto a la empresa Texus Networks SPA.

Según señaló el Gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, con la concreción de esta iniciativa, se concretará el “beneficio directo de 17 comunas que hoy no cuentan con el servicio, o donde las condiciones que tienen no son las óptimas para poder contribuir con la conectividad, que hoy no solo es una necesidad para los jóvenes sino para la toda familia; además de ser un factor habilitante para el desarrollo general de una comuna: realizar trámites, facilitar el conocimiento, el desarrollo económico y el acceso a la salud, son algunos ejemplos concretos de lo que puede lograr una mejor conectividad, por lo que nuestro compromiso está centrado en hacer todos los esfuerzos para que este beneficio llegue a la mayor cantidad de habitantes”.

Las localidades beneficiadas pertenecen a las siguientes comunas Cobquecura; Coelemu; Chillán; Chillán Viejo; Quillón; Bulnes; Coihueco; Pemuco; San Ignacio; Yungay; Pinto; San Fabián; San Carlos; Pinto; Ranquil; Treguaco y Portezuelo