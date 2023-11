Amanda Cerna: “El deportista paralímpico todavía no se ve como un deportista de alto rendimiento”

Ad portas de su participación en Santiago 2023, la atleta paralímpica Amanda Cerna ya se encuentra preparando loso últimos detalles para su debut. La deportista, quien ganó medalla de plata en Lima 2019 y quien logro el sexto lugar en el Mundial de Para Atletismo, busca consolidarse como una de las grandes ganadoras en esta competencia.

Desde chica inmersa en el deporte, desde los 5 años comenzó a realizar gimnasia rítmica y fue a las 11 años cuando llegó al atletismo en el taller de su colegio. En 2015 comenzó su trayectoria en el deporte paralímpico. A pesar de que hoy en día sigue participando como atleta en competiciones tradicionales, se ha destacado por su carrera en las competencias de deporte adaptado.

Es en este contexto, en que ha llegado a representar a Chile en los próximos Juegos Parapanamericanos. “Desde el 2015 he cumplido con todos los requisitos para participar en este tipo de competencias y ser seleccionada nacional hasta este año”, detalla la deportista.

Sobre la realidad país en torno a los deportistas paralímpicos, Cerna afirma que se ha visto un gran avance, ya que “hay mucho más apoyo, pero igual nos cuesta más porque siento que el deportista paralímpico todavía nos ve como un deportista de alto rendimiento, entonces yo creo que todavía nos falta avanzar, que no nos vean como un deportista con discapacidad”.

“Siento que Santiago 2023 nos va a servir muchísimo a nivel país, pero aún más a los deportistas paralímpicos porque nos da visibilidad. Que se desarrollen aquí, que la gente lo pueda ir a ver, que puedan ser espectadores por la televisión, siento que va a haber mayor difusión y nos van a conocer como deportistas y también lo que es el deporte paralímpico y sus distintas dimensiones”.

Asimismo, la atleta indica que sus expectativas son altas y espera que todos sus compañeros de distintos países puedan disfrutar de su estadía en el país y se lleven la mejor experiencia posible de esta versión de los Juegos.

El rol de la tecnología en el deporte adaptado

En la era de digitalización, la innovación tecnológica ha adquirido un rol fundamental para facilitar los entrenamientos, y por ende, el rendimiento de los deportistas.

“Se han visto varios avances en la tecnología e infraestructura para facilitar la participación de los deportistas con discapacidad”, sostiene.

En el caso de la atleta, usa dispositivos como el Apple Watch gracias a las opciones de accesibilidad física y motriz y con las que cuenta.

“No sabía que existía un producto para nosotros, porque siempre tenía el problema de que no podía tomarme el pulso, tenía que tomar el tiempo en la pista y ahora lo puedo hacer que solo movimientos de la mano. Puedo ver otros parámetros que antes no podía ver nunca, me ha facilitado mucho la vida”, afirma.

Efectivamente el reciente lanzamiento de Series 9 cuenta con el nuevo gesto de doble toque, que permite con una sola mano y sin necesidad de tocar la pantalla realizar con facilidad muchas de las acciones más comunes, como detener un temporizador, reproducir y pausar música o apagar una alarma.

Ese gesto también se puede usar para responder o finalizar una llamada telefónica, tomar fotos con el Control Remoto de Cámara o desplazarse por los widgets en la pila.

Esta función se suma a otras opciones de accesibilidad como Control por Voz, VoiceOver, Duplicación del Apple Watch -que ayuda a controlar el reloj desde el iPhone que se haya enlazado-, t eclado para una mano, AssistiveTouch, entre otros.

Para finalizar, la deportista hace un llamado a involucrarse en este evento, ya que “para nosotros los deportistas es fundamental el apoyo de la gente y espero que esto también sirva para crear y fortalecer una cultura deportiva en Chile”, concluye.