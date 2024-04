Día Mundial del Autismo: entornos inclusivos permiten el pleno desarrollo de todas las personas

Hace un poco más de un año, se promulgó en Chile la Ley 21.545, que busca garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas con TEA, así como asegurar condiciones de igualdad en el ámbito de la inclusión social y educativa.

“Para comprender adecuadamente este trastorno, es esencial reconocer algunas de sus características fundamentales. En el ámbito cognitivo, es común observar una mayor rigidez de pensamiento. Socialmente, pueden enfrentar dificultades para ponerse en la situación mental de otras personas, y en el ámbito emocional, pueden experimentar desafíos para percibir, comprender y expresar emociones, tanto propias como de los demás”, dice el director del diplomado de selección y evaluación de Potencial de la USS, Felipe Parra.

“Además, aspectos sensoriales como la hipersensibilidad a estímulos como ruidos, luces y texturas pueden influir en su día a día”, explica.

A juicio del sicólogo es crucial desmitificar ciertas creencias erróneas sobre el TEA. “Este no es una enfermedad, sino un trastorno del neurodesarrollo que acompaña a las personas a lo largo de su vida. Aunque no tiene cura, es posible mejorar su calidad de vida. Es importante entender que las personas con TEA no desean necesariamente permanecer aisladas y que pueden participar activamente en la sociedad”, explica.

Respecto a su incorporación adecuada al mundo laboral, el docente indica que “es fundamental sensibilizar a todas las personas dentro de una organización sobre las necesidades y potencialidades de quienes tienen las personas TEA, así como buscar opciones y alternativas para lograr su inclusión efectiva”.

Agrega que “es posible identificar funciones, tareas o cargos en los cuales estas características pueden ser una oportunidad para desarrollar ciertas funciones de manera más efectiva”.

En ese sentido, la Ley 21.545 representa un avance significativo en la promoción de la inclusión de personas con TEA en la sociedad. Sin embargo, es fundamental continuar trabajando en la sensibilización, comprensión y creación de entornos inclusivos que permitan el pleno desarrollo y participación de todas las personas, independientemente de sus características individuales.

La importancia del diseño y crear espacios amigables

La neuroarquitectura, una disciplina emergente que fusiona la neurociencia y la arquitectura, se enfoca en diseñar espacios especialmente adaptados para personas autistas y neurodivergentes. Este enfoque considera siete pilares fundamentales, todos ellos relacionados con la experiencia sensorial de los individuos, desde la iluminación y los colores hasta la textura de los materiales y la disposición del espacio. Estos aspectos son cruciales para crear ambientes que promuevan la calma, la seguridad y el bienestar emocional de las personas autistas.

En este sentido, Ana Antico, neuro arquitecta y fundadora de Antico Studio asegura que “estamos comprometidos con la causa de crear espacios inclusivos y comprensivos para personas autistas. Nuestro enfoque se basa en entender las necesidades únicas de cada individuo y en proporcionar diseños que favorezcan la regulación emocional y sensorial”. Además, agrega que “existen algunos de los aspectos clave que consideramos incluyen la iluminación adecuada, la creación de zonas libres de estímulos excesivos, el uso de formas y texturas reconfortantes, y la organización estructurada de los espacios para garantizar seguridad y predictibilidad, elementos clave para el desarrollo pleno de las personas neurodivergentes”.

Algunos de los aspectos clave a considerar en el diseño de espacios para personas dentro del espectro autista son los siguientes:

Estimulación sensorial controlada: los estímulos sensoriales como la luz, el sonido y los colores pueden afectar significativamente a las personas autistas, por lo que se debe tener controlada la iluminación para evitar sobrecarga sensorial. Se puede considerar el uso de cortinas opacas que permitan regular la entrada de luz natural, para crear así un ambiente suave y relajante.

La selección de materiales también es importante, siendo preferible la elección de materiales como la madera y el algodón para los muebles y textiles, ya que proporcionan texturas agradables al tacto y contribuyen a reducir la estimulación sensorial excesiva. Incorporar aromas suaves y naturales, como velas de lavanda o difusores de aceites esenciales, también contribuyen a darle un toque calmante al espacio.

Organización y estructura: la organización coherente y estructurada de los espacios es esencial para brindar seguridad y predictibilidad. Un ejemplo para lograrlo es disponer de un área de descanso con un sofá cómodo y almohadas suaves, una zona de juego con estanterías para juguetes y una alfombra para juegos, o un rincón de lectura con una silla acogedora y una lámpara de lectura. Esta disposición proporciona seguridad y predictibilidad a las personas autistas al delimitar claramente cada actividad en su espacio correspondiente.

Zonas de calma y retiro: es fundamental destacar la importancia de incluir áreas dedicadas a la calma y el retiro, libres de estímulos excesivos y equipadas con elementos reconfortantes. Estas zonas ofrecen un espacio seguro para desconectar y relajarse cuando sea necesario y se pueden lograr mediante el uso de almohadones o tapices con diseños geométricos simples, muebles con líneas limpias y accesorios con formas reconocibles y repetitivas puede contribuir a un ambiente más tranquilo y fácil de comprender.