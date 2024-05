Irene Valarezo: La destacada paradeportista que visitará Chile para contar su historia

En 1992, en Dinamarca, se creó el Frame Running, deporte que permite que las personas con discapacidad severa puedan practicar el atletismo de pista y ruta. Gracias a un triciclo especialmente diseñado los deportistas pueden incursionar en disciplinas de velocidad.

Ese mismo año, a miles de kilómetros de distancia en Santo Domingo, Ecuador, nació Irene Valarezo. Con parálisis cerebral, comenzó su vida entre centros de rehabilitación y terapias hasta que comenzó su amor por el deporte. Ahí conoció el Frame Running y nunca fue la misma. “Me cambió la vida”, asegura la deportista paralímpica, desde Ecuador.

Hoy, 34 años después y en parte gracias al atletismo adaptado, se ha convertido en una de las principales mujeres activista por los derechos de las personas con discapacidad. Es, además politóloga y experta en relaciones internacionales, lo que la ha llevado por varios países entregando su ejemplo de integración a través del deporte.

Es toda esa experiencia la que la trae a exponer a Chile el próximo 7 de mayo en “Educación sin Barreras”, la Conferencia 2024 de Zero Project para América Latina y el mundo Hispanoparlante. Los también conocidos como “Premios Óscar de la Inclusión” destacarán las mejores prácticas e innovaciones mundiales que promueven la integración en la sociedad de personas con discapacidad.

“En mi proceso de rehabilitación me di cuenta de que quería hacer algo que fuera una verdadera pasión y no sólo una obligación. Me encantaba correr y era justamente lo que me decían que no podía hacer”, narra Irene, recordado cuáles fueron sus comienzos en este deporte. “Luego de mi rebeldía inicial, un entrenador vio mis capacidades y me presentó el Frame Running. Ahí investigué en profundidad sobre el deporte que es específico para personas con parálisis cerebral y me aventuré en la disciplina, lo que fue todo un reto”.

Al ser la primera mujer con parálisis cerebral de su país que incursiona en el deporte de velocidad adaptado, es voz autorizada para hablar sobre cómo la actividad física puede cambiar la vida de las personas con discapacidad.

“No me siento un ejemplo para otras personas con discapacidad, pero sí puedo ser un referente para abrir puertas y entregar mensajes. Por mi parte, puedo contar que para mí hacer deporte fue una decisión y que ahora es mucho más que eso. Es sinónimo de libertad, porque me entrega la libertad de correr sin miedo y de poder sentirme yo misma”, afirma Irene.

Para participar presencialmente y conocer más sobre la inspiradora experiencia de Irene y de otros variados invitados, hay que inscribirse de forma gratuita en el sitio www.descubreme.cl