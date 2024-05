Regalar con sentido es la invitación del “Bazar mamá” liderado por emprendedoras

Fueron 13 emprendedoras las que fueron invitadas para ser parte del “Bazar mamá” ubicado en el segundo piso de tienda Falabella del mall Parque Arauco en Santiago. La iniciativa fue realizada en colaboración con Fundadoras, la escuela y comunidad de emprendimiento femenino más grande de Latinoamérica.

Una de las emprendedoras que podrás encontrar hasta este domingo 12 de mayo, para comprar un regalo para celebrar el día de la mamá, es Camila Iribarren, emprendedora serial, tal como ella se describe.

Actualmente co fundadora de Gelify, una experiencia completa de manicura para hacerse en casa; se trata de uñas de gel precuradas que se adhieren a las uñas tipo sticker, y sólo requieren terminar de curar con una lámpara uv, logrando un acabado que dura de 15 hasta 20 días.

Su historia de emprendimiento se remonta a sus 15 años cuando junto a la misma socia se propusieron animar cumpleaños infantiles, luego a los 20 se atrevió con stickers para computadores para luego hacer una ortoprótesis de mano. Como diseñadora y siguiendo las tendencias internacionales se atrevieron con el concepto de las uñas.

Para ella lo más importante a la hora de emprender es elegir un buen socio o socia, “es fundamental emprender con alguien más, yo emprendí sola muchas veces y por a,b,c motivo siempre los proyectos quedaron ahí. Es muy importante elegir con quien asociarse y tener una misma visión y propósito, que guía tu emprendimiento, si no tue emprendimiento muere”.

Por su parte Lorena Gallardo, CEO de Fundadoras, la escuela y comunidad de emprendimiento femenino que a la fecha ha capacitado a 50 mil emprendedoras en Latinoamérica, destaca la oportunidad que da la multitienda a estas 13 creadoras, señalando que un tercio de las mujeres chilenas laboralmente activas se dedican al emprendimiento, número que va en aumento y que requiere apoyo.

“Siempre estamos en la búsqueda empresas que nos puedan colaborar y apoyar a la mayor cantidad de emprendedoras (…) Nos han invitado a hacer este Bazar para visibilizar talento femenino e impulsar las ventas de estas emprendedoras por el día de la madre y a la vez invitar a toda la comunidad local a comprar con sentido”, dice

Otro de los emprendimientos que incluye el “Bazar mamá” es Liberté Chocolat, creado por Rayen Froid, abogada de profesión que hace 5 años decidió emprender con la chocolatería artesanal fabricada principalmente con chocolate Belga.

Sobre cómo se decidió a emprender Rayen comenta que “me enamoré del emprendimiento porque te permite hacer muchas cosas, también me empecé a cuestionar el trabajo tradicional, veía a mi jefa que llegaba muy temprano, se iba muy tarde, no tenía tiempo para estar con sus hijos y me pregunté si era el camino que yo quería. Pero lo que no sabía es que ser tu propio jefe significa trabajar aún más, pero finalmente son otras las recompensas”.

En la instancia agradece la vitrina, ya que otorga visibilidad a sus productos en un espacio donde normalmente no podrían estar y representa una gran oportunidad para llegar a otro grupo de clientes.

Fomentar el desarrollo local es uno de los pilares que está trabajando la tienda de retail desde hace años en su estrategia de sostenibilidad, haciendo colaboraciones con artistas y emprendedores locales, dando visibilidad a las mujeres creadoras tal como comentó la gerenta de Sostenibilidad de Falabella, Malena Marcalle.

“El año pasado empezamos con el bazar de navidad, donde habían distinto tipo de emprendimientos y este año dijimos, tenemos que seguir y estar dentro de nuestro accionar y, en esta oportunidad, destacamos el emprendimiento femenino y trabajamos en alianza con Fundadoras”, detalla.

Entre los diferentes estands se pueden encontrar joyas, chocolates, lentes, productos de belleza, plantas, flores, aromatizadores e infusiones como Dosha Wellness, que de la mano de la Sommelier de té Loreto Muñoz, propone una selección del mundo del té con exponentes de diversos orígenes y mix de productos.

“Traigo té de todas partes del mundo, de diferentes tipo de calidades, con distintas mezclas desde los típicos blends de té verde con jazmín, mango con pétalos de rosas hasta los negros con maracuyá o los clásicos matcha, ente otros”, comenta Loreto de Dosha.

La emprendedora dedicada al cuidado personal, a través de las propiedades que entrega la infusión, recomienda que lo principal para emprender es tener motivación “emprender es 100% las ganas y actitud, no hay nada más. Es creerte el cuento, es empoderar tu marca, confiar en ti, en tu propósito y en lo que quieres lograr”, finaliza.

Los clientes que visiten el “Bazar Mamá” podrán encontrar también marcas como: Bekoko, Lua, Jardines del Sur, Gloss, Samsa, Tiwi, Zibba, Zazü, El Florista y Umara y también asistir a las charlas donde las mismas emprendedoras inspiran con sus historias y cuentan parte de su trayectoria, la próxima se realizará este sábado 11 de mayo a las 18:00 hrs.

Además de otras iniciativas que la tienda ha preparado para celebrar el día de la madre en Santiago y regiones, como personalización y renovación de prendas, impresiones de fotos imantadas de madre e hijos o un Personal Shopper y el servicio de asesoría de imagen gratuito que está disponible en las tiendas de Parque Arauco, Alto Las Condes, Mall Plaza El Trébol en Concepción y Antofagasta.