La función de la Educación Superior Técnico Profesional para la descentralización productiva

La descentralización productiva es fundamental para el desarrollo equilibrado del país, donde las oportunidades laborales en las regiones puedan aportan al crecimiento de sus territorios. Esta sinergia regional tiene otro logro significativo: muy alta empleabilidad.

En este contexto, El Mostrador conversó con Lucas Palacios, rector de Inacap, sobre los desafíos que enfrentemos como país en torno al rol de la Educación Superior Técnico Profesional para este desarrollo.

“La educación no se puede desacoplar de las necesidades que tiene el territorio o disociar de las necesidades que tienen las regiones. Lo que buscamos es mayor empleabilidad, entregar las herramientas para que las personas puedan quedar habilitadas para después incorporarse al mundo laboral. Para eso necesitamos entregar educación pertinente”, afirma Palacios.

“El problema es que existen dos subsistemas de la educación superior: uno es un sistema técnico profesional, que es mucho más pertinente y que va al directo a las necesidades que tienen las regiones y que tiene una empleabilidad mucho mayor; pero el sistema universitario no es así. El problema es que salen decenas de miles de jóvenes universitarios que después no consiguen pega y eso es algo que hay que poner el ojo, porque tenemos un sistema que no está generando productividad, ni movilidad social y que se ha mantenido inalterable prácticamente por décadas”, recalca.

En ese sentido, el experto desataca que a raíz de lo anterior, son muchas las personas que se tienen que mover a las capitales regionales para ver si encuentran trabajo.

Entre las virtudes que entrega la Educación Técnico Profesional, Palacios afirma que en la Educación Técnica Profesional se puede encontrar soluciones de valor ante nuevos problemas, como desafíos de innovación, concursos de emprendimiento, el proyecto IP-CFT 2030 de Corfo, o la Estrategia TP para la Innovación, Transferencia Tecnológica y Desarrollo Territorial Sostenible.

Además, es que con ella se ha logrado reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Las últimas cifras de egresados Inacap muestran que la brecha disminuyó en 10 puntos, bajando de 31 a 21%.