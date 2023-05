El 44% de los chilenos cree que el reciclaje es un problema grave en el cual se ha avanzado muy poco

Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje, día que se busca impulsar este hábito, el cual es el pilar central de la economía circular y del desarrollo sostenible.

El reciclaje y la reutilización de materiales son elementos centrales del desarrollo sostenible, pues tienen un impacto directo en el cuidado de los recursos naturales, las oportunidades sociales y el progreso económico. Aún cuando existe consenso al respecto, lo cierto es que es un tema que todavía no se consolida de la manera adecuada.

Si bien la gran mayoría de los materiales se pueden reciclar, la cara más visible del problema es el plástico, pues las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a su producción, uso y eliminación representarán al 2050 el 15% del total permitido, según el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C.

“El gran problema es que reciclar no es negocio. No existen incentivos reales para que las personas y las empresas avancen en este camino y prefieran usar reciclado que plástico virgen. Las normativas no son suficientes, debe establecerse un sistema donde gestionar adecuadamente los residuos sea rentable”, asegura Gabriel Fonzo, CEO de Integrity.