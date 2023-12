Un compromiso con la lucha contra el cambio climático en la COP28

Durante la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, se abordó el tema de la descarbonización de los sistemas eléctricos actuales y el desarrollo de modelos aún más sostenibles para el futuro.

Bajo esta perspectiva, el Grupo Enel reforzó una vez más su compromiso en la lucha contra el cambio climático a través de una serie de iniciativas promovidas en colaboración con agentes públicos y privados.

“Estamos presentes en la COP28 con una gran participación y compromiso”, ha afirmado Gianni Vittorio Armani, director Enel Grids and Innovability de Enel.

“El Grupo está a la vanguardia de la descarbonización de los sistemas eléctricos, tal y como demuestra su nueva estrategia, en la que hemos confirmado todos los objetivos de descarbonización, en particular la salida de la generación de carbón para 2027 y la ambición de lograr cero emisiones en todos los ámbitos para 2040″, sostuvo.

“El principal foco de atención de la COP28 en los sistemas eléctricos se centra en temas también estratégicos para nosotros, como la sostenibilidad del mix de generación, la eficiencia energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. De hecho, estamos comprometidos con la construcción de un sector eléctrico basado en una generación totalmente sostenible desde el punto de vista medioambiental y económico, en el que las redes inteligentes y los sistemas de almacenamiento ayuden a gestionar con calidad y éxito la intermitencia de los flujos procedentes de fuentes renovables, y en el que reforcemos la centralidad de los clientes mediante servicios avanzados de electrificación, además del suministro de energía”, detalló.

“Por estas razones, consideramos altamente estratégicos los proyectos y actividades en los que participamos en la COP28”, afirmó el ejecutivo.

Un futuro ecológico

En el contexto de la COP28, Enel, que se ha sumado a la iniciativa Green Powered Future Mission (GPFM), participó en el acto relacionado “Mission Innovation Green Powered Future Mission: National pilot projects for net zero power systems”. La GPFM es una cooperación internacional público-privada participada por el gobierno italiano, a través del MASE (Ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética), con el apoyo de la empresa pública de investigación energética RSE (Ricerca sul Sistema Energetico). Además, la GPFM forma parte de la Mission Innovation 2.0, una iniciativa mundial de cooperación multilateral lanzada en la COP21 de París, cuyo principal objetivo es acelerar los procesos de innovación en tecnologías limpias.

En concreto, la GPFM pretende demostrar que, con el horizonte de 2030, los sistemas eléctricos pueden integrar eficazmente energías renovables intermitentes, como la eólica y la solar, en el mix de generación, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia económica, la seguridad y la resiliencia del sistema. Las redes desempeñan un papel primario en la GPFM, que se articula en torno a la innovación en energías limpias, la flexibilidad de los sistemas y la digitalización a través de proyectos de demostración innovadores.

En este sentido, Enel Grids and Innovability, la línea de negocio del Grupo dedicada a las redes, la innovación y la sostenibilidad, ha contribuido a definir las prioridades de innovación y a compartir las mejores prácticas, entre otras cosas mediante proyectos piloto en Italia, España, Brasil y Colombia.

El MASE ha asignado una financiación de unos 180 millones de euros para los objetivos de GPFM durante el trienio 2024-2026, de un total de 502 millones de euros, para fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías energéticas innovadoras de emisiones cero.

A través de Enel Grids, el Grupo participa también en la iniciativa 3DEN, liderada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el MASE, para acelerar los avances en la modernización del sistema energético mediante la elaboración de directrices y la puesta en marcha de proyectos piloto.

El acto de presentación “3DEN Initiative: implementing tomorrow’s smart power systems” reunió a representantes del MASE, de la AIE, del UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente) y otros adjudicatarios de proyectos para compartir visiones sobre las políticas y tecnologías necesarias para hacer más inteligentes los sistemas energéticos del futuro.

Durante la COP28, la compañía fue una de las empresas del sector eléctrico que se sumaron, a través de la “UAE Declaration for Action”, a la “Utilities for Net Zero Alliance” (UNEZA), una iniciativa coordinada por IRENA (International Renewable Energy Agency), respaldada por el Foro Económico Mundial y fuertemente promovida por los United Nations High-Level Climate Champions, reputadas personalidades designadas por las Naciones Unidas para armonizar el trabajo de los gobiernos con las acciones voluntarias emprendidas por ciudades, regiones, empresas e inversores para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París.

El objetivo de la iniciativa es crear un ecosistema internacional de cooperación entre empresas de servicios públicos para acelerar la transición energética derribando las barreras que se interponen en el camino para alcanzar los objetivos Net Zero.

Enel también participó en el panel “Energy Compacts: Advancing commitments towards SDG7 from Billions to Trillions” de SEforAll, una organización internacional que colabora con las Naciones Unidas para avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS7) “Sustainable Energy for All”.

El panel se centró en los 1,3 billones de dólares movilizados a través de los Energy Compacts, que representan compromisos voluntarios para contribuir a la consecución del ODS7, y a los que la propia Enel ha contribuido con tres Compacts: el Energy Compact del Grupo, el Energy Compact para la electrificación de Cerdeña y el Energy Compact para Santiago de Chile.

La empresa también participó en la CEO Roundtable de AFID (Alliance for Industry Decarbonization), y en el correspondiente Grupo de Trabajo “Renewables”, que lidera Enel Green Power, filial de energías renovables de Enel. AFID es la Alianza coordinada por IRENA con el objetivo de potenciar las ambiciones de descarbonización de acuerdo con los objetivos globales y nacionales de reducción de emisiones.

También en el marco de la COP28, Endesa, filial española del Grupo Enel, fue galardonada con el premio “Energy Transition Changemaker” en la categoría de Renovables, por el proyecto Just Transition de la central termoeléctrica de Andorra (Teruel), cuyo objetivo es convertir la central termoeléctrica en un centro de energías renovables, desarrollando actividades socioeconómicas y creando empleo en la zona.