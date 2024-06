Día Mundial del Medio Ambiente: cuatro ideas para cuidar el planeta desde casa

Impulsar un cambio hacia una economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta, es fundamental en el marco de la crisis climática que atraviesa la humanidad.

Si bien hay consenso en torno a la relevancia de cuidar el entorno, a veces cuesta iniciar el camino del cambio pues se cree que las modificaciones a la rutina deben ser grandes y radicales.

Lo cierto es que todos podemos aportar con pequeñas acciones por un presente y futuro más sustentable ¿Quieres algunas ideas? Acá te contamos cuatro iniciativas para que comiences hoy mismo a proteger la Tierra desde tu casa.

Mucha atención con el uso del agua

No cabe duda que el agua es un bien escaso. Más de 2 mil millones de personas todavía carecen de agua potable gestionada de forma segura y aproximadamente la mitad de la población mundial sufre una grave escasez de agua al menos durante una parte del año.

De ahí la relevancia de hacer uso consciente de este recurso con medidas como evitar dejar las llaves corriendo, procurar duchas más cortas, reciclar agua de lluvia para regar tus plantas y verificar que no hayan filtraciones en tu casa, entre muchas otras. Son pequeñas conductas, es cierto, pero pueden marcar la diferencia.

Cuando limpies tu casa, ¡no contamines!

¿Sabías que muchos de los limpiadores que usamos contienen sustancias químicas que terminan dañando el agua y el aire, además de estar contenidos en recipientes plásticos desechables que se usan por poco tiempo y demoran cientos de años en degradarse? Por eso es recomendable buscar alternativas naturales y que promuevan la reutilización de los envases.

Esa es la propuesta de NanoLife, la primera línea chilena de productos sustentables para limpiar el hogar desarrollados con nanotecnología. .

Deja el auto en casa

Las decisiones en torno a cómo te mueves de un lugar al otro tienen un gran impacto en las emisiones de gases contaminantes. Entonces antes de salir y tomar el auto pregúntate, ¿puedo llegar caminando, en bicicleta o en transporte público? Si la respuesta es sí, ¡entonces deja el auto en casa! Vivir sin utilizarlo puede reducir tu huella de carbono anual en aproximadamente 3,6 toneladas. Y si usas el locomoción pública, puedes disminuir hasta en 2,2 toneladas al año.

Dile adiós a los plásticos de un solo uso

¡Nuestros océanos están inundados de plástico! Según Naciones Unidas, este material representa al menos un 85% del total de los desechos que hay en el mar y los productos que son innecesarios y evitables, especialmente los envases de un solo uso y los artículos desechables, están contaminando nuestro planeta a un ritmo alarmante.

Por eso, si quieres aportar al cuidado de la Tierra debes eliminarlos de tu día a día, evitándolos o reemplazándolos por nuevas materialidades como son los compostables.

Esa es justamente la propuesta del emprendimiento chileno I Am Not Plastic, que ofrece productos que parecen plástico pero se biodegradan en 180 días, no en 500 años, al ser sometidos a compostaje.