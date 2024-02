Jóvenes recién graduados pueden optar a becas universitarias en EEUU en más de 160 carreras

Más de 280 mil jóvenes recibieron hace pocos días los resultados de la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior) para la admisión a diversas casas universitarias. Si bien hay cientos de estudiantes que obtuvieron puntajes para entrar a sus carreras predilectas, hay otros que aún con un buen resultado, no están seguros de lo que quieren hacer inmediatamente o no están del todo convencidos de las ofertas educativas en general.

Ante este contexto, “Boise Discovery”, organización que representa en Chile y Latinoamérica a Universidades e instituciones educativas de los Estados Unidos, brinda una serie de becas estudiantiles dirigidas a jóvenes chilenos graduados de la enseñanza media. Estas becas buscan apoyar a estudiantes destacados que deseen continuar sus estudios en Universidades de USA como la prestigiosa University of Idaho. Universidad N1 del Oeste de US. Public University in the West-U.S. News & World Report.

Con más de diez años de experiencia ya ha brindado esta oportunidad de Becas en USA a más de 100 alumnos provenientes de toda latinoamérica, en donde un 88% se ha quedado trabajando en Norteamérica. Para Blanca Vidal, fundadora y Managing Director de Boise Discovery “éstas Becas, son una oportunidad real y única, de poder estudiar la carrera Universitaria que el estudiante desee y trabajar en Estados Unidos, es una experiencia cultural enriquecedora y además la posibilidad de recibir un salario anual promedio después de titulado sobre los US$104.800”. PayScale College Salary Report- Public University in the West, US.

¿Cómo aplicar a las becas?

Para aplicar a las becas, sólo se debe solicitar una reunión online con Boise Discovery, sin costo de la reunión o de la asesoría completa para estudiantes y en ella evaluaremos en conjunto las alternativas posibles de becas según carrera, GPA y currículum educacional del estudiante. Pueden aplicar a las Becas los estudiantes de 3ro, 4to medio o graduados de educación media sin límite de edad, que desean estudiar una Carrera Universitaria o Programa de Inglés en Estados Unidos, con un GPA desde 3,0 o más (NEM 5.7 o más). Algunas becas son renovables por 4 años, si el estudiante mantiene su GPA sobre 3,0. Existen además becas por carrera, por discapacidad, por méritos, deportivas, liderazgo, etc.

¿Cuáles son sus requisitos?

Requisitos, si el postulante es menor de edad, debe asistir a la reunión online con uno de los padres o tutores legales. Asimismo, cada Beca tiene requisitos específicos, inicialmente se debe tener el pasaporte vigente, informe de notas de toda su enseñanza media, para verificar su GPA. Tras ese proceso, el estudiante debe ser aceptado por la Universidad de Estados Unidos y según la beca deberán presentar cartas de recomendación y/o escribir un ensayo a definir por los becarios, según la carrera o curso al que el estudiante aplicó y fue aceptado. Las carreras STEM, cuentan con otras becas especiales, que pueden aplicar estudiantes internacionales, además los estudiantes con discapacidad auditiva también tienen becas disponibles

¿Qué becas hay disponibles?

Todos los estudiantes de Chile y Latinoamérica que aplican vía Boise Discovery US y sean aceptados por la University of Idaho, recibirán US$16.000, al año por el “Undergraduate Program Invitation to Idaho Scholarships” (Estudio de carrera universitaria Full time, Renovable por 4 años si el estudiante mantiene su GPA).

Asimismo, existen otras 15 becas, para estudiantes solo de Chile, que recibirán entre US$500 y US$1.500 según antecedentes educativos, voluntariados y otras aptitudes que el estudiante pueda demostrar. Esto se aplica al “Undergraduate Program” (Estudio de carrera universitaria) o Programa Intensivo de Inglés “Idaho Angels Scholarships”.

Por último, se ofrece el costeo de tickets aéreos o equivalente en dólares, (Stgo Chile-Boise-Pullman-Moscow Idaho) en el “Undergarduate Program” o Programa de Intensivo de Inglés NCBV Scholarships.

Blanca Vidal explica que, para disipar dudas de como aplicar a las becas o a la Universidades en USA, incluido temas como carreras disponibles para estudiar, costos, fechas, programas, financiamiento, proceso visa y todo lo que se necesita para lograr estudiar en Estados Unidos, se puede contactarnos a través de la página web https://boisediscovery.com/, a través del Whats App +1 208 5629273.