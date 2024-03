Las niñas y jóvenes son las mujeres del presente

Hace dos años, en un día como hoy, 8 de marzo de 2022, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el Informe de la Comisión Investigadora sobre Explotación Sexual Infantil (ESI) en residencias de protección especializada bajo supervisión del Estado.

Dicho informe “reconoce que niñas, niños y adolescentes fueron ingresados a residencias de protección donde sufrieron diversas vulneraciones al punto de ser capturadas por redes de Explotación” y concluye en “que las situaciones de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) -bajo protección del Estado- no han sido aisladas ni nuevas, sino más bien, reiteradas y de larga data en el sistema”.

Frente a esta constatación, las organizaciones que seguimos el trabajo de la Comisión, nos quedamos con la pregunta: ¿Dónde están, cuántas son las víctimas y qué se puede hacer para enfrentar a las redes de explotación? De ahí surge la plataforma #ActuarEsUrgente para seguir incidiendo y visibilizando este complejo problema.

Hoy, podemos decir que el Estado y cada una de sus instituciones saben dónde están y cómo acompañar a las niñas y jóvenes que, estando bajo su protección, fueron víctimas de explotación sexual.

La Defensoría de la Niñez tiene estos datos georeferenciados, lo que permite acciones focalizadas, distinguir expresiones de este delito, identificar dinámicas territoriales y actuar con estrategias acordes y con sentido de urgencia para proteger a las víctimas. En la V Región, por ejemplo, es posible identificar dinámicas entre sus comunas. Mientras que, en Magallanes y Punta Arenas, estas redes se concentran en las ciudades principales, con las tasas más altas de victimización a nivel país.

Tenemos la información, sabemos que durante el 2023 sólo el 7,5% de las investigaciones penales terminaron en sentencia definitiva condenatoria, mientras que un 67% quedaron en archivo provisional y un 22% terminaron por una decisión de no perseverar. Estos datos muestran que en Chile no hay justicia para las víctimas, existe impunidad, y no se enjuicia ni castiga a los explotadores sexuales.

Por tanto, en un día como hoy, hacemos un llamado a mirar a las niñas y jóvenes como mujeres en el presente, su dolor es ahora y requieren de la acción decidida de todas las instituciones públicas, de la sociedad civil y de la comunidad para erradicar y sancionar la explotación sexual infantil que, increíblemente, ocurre dentro del sistema de protección a la infancia a cargo del Estado.