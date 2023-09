Especialistas comparten sus consejos para mantener un equilibrio entre celebración y la salud

Las Fiestas Patrias en Chile son un momento de celebración, tradición y, por supuesto, mucha comida típica. Aunque todos queremos pasarla bien y sin preocupaciones, es importante recordar la moderación y la elección de opciones saludables para disfrutar de estas festividades sin excesos.

Según los especialistas en estas fechas se pueden subir entre 3 y 4 kilos, por lo que las recomendaciones nutricionales y de actividad física ayudan a mantener un equilibrio entre la celebración y la salud.

Recomendaciones nutricionales

Una de las claves para disfrutar de las comidas típicas durante las Fiestas es racionar las porciones. “No te sientas obligado a comer todos los platillos en un solo día. Tenemos varios días para celebrar entonces no es la idea que yo en un día me coma todos nuestros alimentos típicos”, aconsejó Zulma Huanca, jefa de la carrera de Nutrición de la sede Iquique de la Universidad de Tarapacá.

“En este caso si yo quiero comer empanada tengo 5 días para comer empanada, en un solo día no me voy a comer 3 o 4, la idea es que a lo mejor un día si la coma, después al otro día me como un choripan. Ir racionando o porcionando la alimentación que yo voy a consumir”, explicó.

El segundo consejo es siempre dividir los platillos en tres partes: una mitad de ensalada y la otra mitad se vuelve a dividir en dos, una cuarta parte para la carne y la otra para alimentos como papas o choclo, según gustos personales. Esta estrategia nos ayuda a mantener un equilibrio entre proteínas y vegetales.

Sin embargo, de acuerdo a Huanca, eso no significa que debamos comer todo lo que se encuentre disponible, “ahí es importante saber que cuando yo me sienta satisfecha, obviamente dejar de comer, no seguir ingiriendo por el hecho de que todavía quede mucho alimento”.

Y como es común en estas fiestas, en las reuniones familiares y entre amigos se suele compartir y comer durante largas horas, pasando del almuerzo al postre, del postre al café y la cena, juntando las comidas de todo el día, en ese sentido, Huanca señaló que “nosotros siempre nos reunimos en comunidad a celebrar el 18, entonces no es la idea que nos juntemos solo a comer, la idea es que realicemos actividades, juegos típicos y a la hora del desayuno tratar de que no se junte con el almuerzo”.

“Lo otro es aprovechar de bailar harta cueca, moverse harto, hacer mucha actividad física, para que obviamente todas las calorías extras que yo pueda haber consumido las vaya gastando con harto movimiento”, agregó la nutricionista.

Actividad física

En esto coincide Rodrigo Fernández, profesor de la carrera de Educación Física de la casa de estudios, “primero es pasarla bien durante el 18, dentro de lo que se pueda, con bastante responsabilidad y poder empezar a trabajar con actividades físicas de manera masiva, caminar durante estos días de fiestas patrias,poder compartir con la familia haciendo actividades recreativas, lúdicas y que de alguna manera genere un gasto energético”.

Las Fiestas Patrias son una excelente oportunidad para disfrutar de la música y la danza, como la cueca. Bailar es una forma divertida de mantenerse activo y quemar calorías adicionales.

“El consumo de calorías dentro de lo que es fiestas patrias es bastante y de alguna manera tenemos que provocar un déficit calórico frente a todas las necesidades que surgen en función de fiestas patrias, como es la empanada, los anticuchos o el choripan”, afirmó Fernández.

Dedicar al menos 30 minutos al día a caminar a un ritmo moderado, es otra actividad ideal para mantener tu metabolismo activo y contrarrestar el consumo calórico adicional de las festividades, el planificar actividades recreativas y deportivas en familia como jugar fútbol, ir a la playa o cualquier otra actividad que disfrutemos nos puede ayudar a quemar calorías y mantenernos en forma mientras compartimos momentos especiales con nuestros seres queridos.

“La verdad es que se vuelve bastante entretenido el poder trabajar, una o dos horas máximo, para poder empezar a gastar y hacer un consumo de energía importante y resolver todo lo que de alguna forma se está consumiendo en fiestas patrias”, concluyó.