Bayer Leverkusen asegura su puesto en la final y una racha invicta de 49 partidos

La temporada espectacular del Bayer Leverkusen está a punto de alcanzar nuevas alturas, ya que el jueves volvieron a demostrar su capacidad épica al extender su racha invicta a 49 partidos y asegurarse un lugar en la final de la Europa League. Lo lograron al igualar 2-2 contra la Roma en el partido de vuelta de las semifinales, lo que les dio una victoria global de 4-2.

El equipo de Xabi Alonso enfrentó dificultades desde el primer tiempo, ya que cerca del descanso un penal muy discutido brindó a los italianos la oportunidad de recortar diferencias. Leandro Paredes se encargó de ejecutarlo con gran solidez, abriendo así el marcador.

En la segunda mitad, el equipo liderado por Daniele De Rossi puso en aprietos la racha del Bayer Leverkusen, ya que otra pena máxima, esta vez por una mano evidente, permitió al mediocampista argentino repetir la hazaña y ampliar la ventaja en el minuto 66.

Con el marcador 2-0 a favor de los visitantes, la serie parecía dirigirse hacia el tiempo extra, pero el temple de los alemanes emergió, como ha sido su patrón en el cierre de los partidos a lo largo de toda la temporada. Primero, llegó un gol de fortuna con un autogol insólito de Gianluca Mancini en el minuto 82, asegurando su clasificación, pero aún había más por contar.

En el séptimo minuto de tiempo añadido, con Roma desesperadamente buscando el gol que prolongaría el juego, una contra letal culminó con un gol de Josip Stanisic, quien recibió un pase de Granit Xhaka, desatando así la absoluta euforia en el Bay Arena.

Con esta victoria, el Bayer Leverkusen acumula 49 partidos invictos, convirtiéndose oficialmente en el equipo con la racha más larga en la historia del fútbol europeo. Además de asegurarse el título de la Bundesliga, aún pueden aspirar al título de la DFB Pokal y de la Europa League. En esta última, se enfrentarán al Atalanta el miércoles 22 de mayo en Dublín.

All three European finals are set 🏆

Not a Premier League team in sight 👀 pic.twitter.com/D6htHLrbBD

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 9, 2024