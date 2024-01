Derecho al olvido oncológico: iniciativa busca frenar la discriminación financiera

En el año 2019, el cáncer se convirtió en la principal causa de mortalidad en Chile, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este cambio se atribuye principalmente al continuo aumento en la esperanza de vida y a la falta de control sobre los factores ambientales.

Debido al alza de pacientes con cáncer en nuestro país y lo costoso que resulta el tratamiento para esta enfermedad, los parlamentarios han presentado una iniciativa que busca garantizar la no discriminación financiera después de la remisión o recuperación de la enfermedad oncológica.

La diputada Ana María Gazmuri, quien ha superado en dos oportunidades el cáncer a la piel, comenta que “el principal propósito de esta iniciativa es garantizar que en Chile las personas que han padecido y sobrevivido al cáncer no sufran discriminación financiera una vez superada su enfermedad. En resumen, anula cualquier disposición discriminatoria, en particular a lo que se refiere con las cláusulas abusivas en contratos de adhesión. A su vez, prohíbe la solicitud u obligatoriedad de entregar información de haber sufrido una patología oncológica”.

Gazmuri explica también que para que la ley sea efectiva, se requiere que haya pasado más de cinco años desde el último tratamiento radical, sin recaída posterior.

En caso de incumplimiento por parte de aseguradoras e Isapres, se prevén sanciones que podrían incluir la anulación de cláusulas abusivas, la obtención de la prestación incumplida y la indemnización de perjuicios, según lo establecido en la ley de protección de los derechos de los consumidores, la ley N° 19.496, en la que se menciona que “las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales, si no tuvieren señalada una sanción diferente”.

Pasados cinco años desde el último tratamiento radical, ningún asegurador podrá considerar antecedentes oncológicos para la contratación del seguro o cambios en las coberturas existentes.

La diputada Gazmuri resalta que la ley busca eliminar la estigmatización injusta que enfrentan las personas que han superado el cáncer, permitiéndoles acceder a servicios financieros y seguros sin discriminación por su historial médico. Se espera que esto tenga un impacto positivo en la percepción social y la igualdad de oportunidades.

Aunque la propuesta no incluye una participación directa de otros actores, la legislación refuerza la ley del cáncer, impulsando políticas públicas y programas que involucren a diversas entidades, incluyendo aseguradoras, Isapres y pacientes, para garantizar un tratamiento integral y la pronta recuperación de quienes han padecido esta enfermedad.

Con esta iniciativa propuesta por parlamentarios, entre los que se encuentra la diputada Ana María Gazmuri, Chile estaría dando un paso decisivo hacia un futuro más justo para los sobrevivientes de cáncer, una enfermedad que se ha transformado en el último tiempo en una de las más diagnosticadas por los profesionales de la salud.

Esta iniciativa no solo elimina barreras financieras y cláusulas discriminatorias, sino que también envía un poderoso mensaje de solidaridad y comprensión, buscando no proteger solo los derechos de aquellos que han logrado la remisión de su enfermedad, sino que ofrece la esperanza de un cambio cultural, donde el historial médico no sea un obstáculo, sino un testimonio de fortaleza y resiliencia.