Dibujante antofagastino Damivago lanza libro “para erradicar el machismo de las mujeres y hombres de Chile”

El lenguaje crea realidad y eso lo tiene más que claro el dibujante antofagastino Daslav Vladilo, más conocido como “Damivago”, quien busca impactar positivamente en la sociedad con viñetas de humor, en donde muestra la idiosincrasia de los chilenos en sus jornadas diarias.

El profesional cuenta con 5 libros en su currículum: “El descerebrado mundo de Damivago”, “Humor Animal”, “Redes Antisociales”, “Chaqueteo Animal” y su última producción “No soy machista pero…”, en donde busca visibilizar y erradicar la violencia de género de nuestra sociedad.

Sobre su último libro, el autor declaró que “he tenido una gran evolución con mis viñetas, en cuanto a estructura, diseño y libreto, pasando por derechos de los animales, la irrupción de las redes sociales y ahora retratando el machismo, con esto busco concientizar a tanto hombres como mujeres en sus actitudes machistas, para que puedan darse cuenta de esos errores, remediarlos y erradicarlos”.

La popularidad de Damivago es innegable, en su fanpage acumula más de 25 mil fans y en twitter supera los 5 mil seguidores, en donde constantemente se encuentra interactuando con sus lectores.

“Esta producción ha sido la que más “haters” ha producido, porque muchas veces las personas ven las cosas que dibujo y se sienten identificados, entonces, es difícil aceptar los errores, sin embargo, es importante utilizar el poder de las viñetas y las redes sociales para difundir un mensaje que busca el bien común, lograr una sociedad justa y segura para todos y todas. Pese a eso, existe un gran grupo de personas que agradecen y comparte mi trabajo, siempre los tengo en mente en los procesos de creación”, añadió.

Los libros del profesional también han servido para fomentar la lectura en los más pequeños, “siempre estoy realizando charlas en colegios y ahí me doy cuenta que a los niños y niñas les interesa harto mi libro, primero por las caricaturas pero luego se dan cuenta del contenido y eso los hace reflexionar, es muy bueno, porque no solo se realiza un cambio en la conciencia de los adultos sino que también en los niños. En algunas oportunidades me han dicho los padres que mis libros, son los primeros que empiezan a leer sus hijos”.

A lo largo de su carrera, el profesional ha recibido constantes premios por sus publicaciones, en donde destacan la distinción de Mejor Cómic de Humor en los Premios FIC 2017 (Festival Internacional del Cómic de Santiago) y el Mejor Cómic en los Premios Forestal 2018.