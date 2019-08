Victoria’s Secret le dice adiós a los estereotipos de belleza y cancela su desfile anual de lencería

Luego de 23 años organizando uno de los desfiles de lencería más populares del mundo, la marca Victoria's Secret decidió cancelar de manera definitiva el "fashion show".

La determinación surgió luego de la imporante caída en la audiencia del desfile, la cual llegó a su ranking televisivo más bajo en noviembre del año pasado.

Este fenómeno habría ocurrido luego de que las modelos conocidas como "ángeles", se convirtieran en blanco de críticas por su imagen sexualizada, la extrema delgadez de las modelos y los irreales cánones de belleza que representan.

En conversaciones con el medio The Daily Telegraph, Shanina Shaik, modelo y "ángel" de la marca señaló: "Desgraciadamente, no va a celebrarse este año. Me siento rara, porque siempre por estas fechas estoy entrenando como un ángel".

A raíz de esto y unos meses después, el CEO de "L. Brands", Les Wexner, confirmó que el VFSF no sería transmitido por televisión y anticipó que se encontraban trabajando en un nuevo show.

"La moda es un negocio de cambio. Debemos evolucionar y cambiar para crecer. En 2019, y de aquí en adelante, nos centraremos en el desarrollo de contenido emocionante y dinámico y en un nuevo tipo de evento, que se difundirá entre nuestros clientes en otras plataformas pegadas a la actualidad", señaló.

#MeToo

En una época en la cual los movimientos por los derechos de las mujeres han alzado la voz, distintos personajes públicos se han sumado a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres.

En este sentido, las modelos que formaron parte del VSFS también se han sumado al movimiento.

Por su parte, Adriana Lima, una de las ángeles más importantes que llegó a denunciar la presión que sufrió por sus medidas, sentenció que no volverá a "desnudarse por una causa vacía".