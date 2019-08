“Bestialidades” y la intimidad literaria de Sofía Brito: “Los dos poemarios que he escrito han sido como abortos”

Sofía Brito, feminista, investigadora y escritora. Su nombre fue uno de los protagonistas en el estallido feminista de 2018, la gigante que se enfrentó al poder del Tribunal Constitucional, al denunciar por abuso sexual a su expresidente, Carlos Carmona. “La mía es una historia de muchas del 2018”, señala Sofía en “La Cuarta Ola”, programa en el que conocimos su otra parte de su alma, la escritura.

En junio de este año lanzó su segundo poemario, un libro que surgió en medio de las movilizaciones feministas de 2018. “Siempre he sido de escribir mucho, tengo un WhatsApp conmigo misma, para no olvidar ciertos momentos que son relevantes para las reflexiones posteriores”, señaló.

Lo terminó el año pasado, “cuando me enfermé”, y lo lanzó junto a la editorial feminista, Escafandra Ediciones, con la que pueden conseguir directamente el poemario, aunque “va a haber una segunda edición para que esté en librerías, no me imaginé que causaría este revuelo”, asegura la escritura.

Sofía Brito relata que “es un libro que intenta narrar en diferentes voces, cómo se vive la subversión de pasar a ser mujer y no saber que ser. Porque la mujer siempre ha estado narrada desde la perspectiva de la otredad masculina, ser la otra cara de lo masculino, de la femenina frágil de los cuidados y reproducción”.

“Cuando hay mujeres que alzan la voz, se convierten en una bestia, en una especie de sujeto irreconocible. El concepto que intento trabajar es que cada mujer, en algún momento, comete una bestialidad. Ya sea porque hace una denuncia, porque se siente mal por haber pensado cierta cosa antes de una amiga y no haberse dado cuento de lo que ella estaba sufriendo, por una madre que no quiere ser madre, y un montón de cosas que son la forma de desujetarse de la forma femenina que nos han dado”, agrega Brito.

“La idea fue tratar de expresar cuáles son las bestialidades que veía en ese momento”, recalcó.

Para Sofía, “los dos poemarios que he escrito han sido como una especie de abortos, son como pensamientos y expresiones que no me pertenecen, se lanzaron al mundo y yo las aborté en el camino, porque no tengo ganas de cuidarlos, ni maternarlos, que sean lo que tengan que ser. De hecho, a veces los leo y me digo ‘qué raro esto’, de repente no me reconozco ni a mí misma, para mi la escritura es así, una especie de tarea abortiva”.