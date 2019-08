“La transexualidad no es una enfermedad”: denuncian otros 5 casos de discriminación de isapre Colmena

El fallo dictado por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que determinó que la isapre Colmena ha incurrido en vulnerar la garantía de igualdad y le ordena terminar con la discriminación y rebaja en la cobertura de las prestaciones a personas trans, ya tiene consecuencias.

El superintendente de Salud Patricio Fernández, comunicó al senador PPD Guido Girardi y representantes del Movilh que ya se inició una investigación en Colmena, descubriéndose que al menos otras 5 personas trans estaban siendo discriminadas por la Isapre.

“La Superintendencia tiene los mismos criterios de la Corte de Apelaciones y estima que esta situación está fuera del ámbito legal”, comentó el parlamentario.

Girardi solicitó que “se inicie un proceso contra Colmena, que se aplique la sanción correspondiente, y que se establezcan las circulares para impedir que se repita” y añadió que le pidieron a la superintendencia “un catastro de todos los casos que hay en otras isapres donde estarían discriminando y violando derechos humanos de las personas trans”.

Desde el Movilh esperan que tras el catastro, “la Superintendencia sancione a todas las isapres que incurren en abusos. Es probable que descubramos muchos más casos de transfobia, todos los cuales deben ser sancionados”, indicó el dirigente del Área Salud de dicho movimiento, Diego Ríos.

Según Girardi, la sanción que arriesgan - las isapres - son multas, "pero nosotros queremos ir más allá y evaluaremos presentar acciones penales” a todos quienes hayan realizado prácticas discriminatorias que sean avaladas por el fallo.

El precedente

Tras un recurso presentado por el Movilh a favor de un joven trans, la Corte de Apelaciones ordenó el pasado 6 de agosto a Colmena Golden Cross que despatologice a la transexualidad para efectos de definir la cobertura en los planes de salud, además de exigirle que entregue a todas las personas igual atención, al margen de su identidad de género. Esto luego de que la isapre le rebajara un 75% la cobertura a Benjamín solo por considerar que la transexualidad es una enfermedad.

Además, Girardi afirmó que "la isapre Colmena viola los derechos humanos de Benjamín al aplicarle una cláusula que patologiza su transexualidad y transforma la identidad de género, que es una opción personal, en una enfermedad. A nuestro juicio eso transgrede normas internacionales y nacionales como la Ley Zamudio".

La postura de Mañalich

En el tema irrumpió también el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien enfatizó en reunión con la vocera del Movilh, Daniela Andrade, y con el dirigente Rolando Jiménez, que la transexualidad no es una patología y que, en tal sentido, el fallo de la Corte de Apelaciones se ajusta a derecho.

“Efectivamente el Código Internacional de Enfermedades CI10 no considera a la transexualidad como una patología y esa es la manera como nosotros definimos si una condición determinada es o no una enfermedad. Y la transexualidad, por cierto, no es una enfermedad y lo que ha hecho la Corte de Apelaciones es señalar lo que corresponde en justicia y en derecho”, indicó Mañalich.