Demi Moore revela episodio de violación en su libro Inside Out

Demi Moore saltó a la fama de la mano de películas como Ghost, Striptease y Cuestión de Honor durante los años noventa, lo que la llevó a ser una de las actrices mejor pagadas de la pantalla grande.

La actriz de 56 años realizó el lanzamiento de su libro "Inside Out: A Memoir" en Estados Unidos. En esta publicación relata su autobiografía revelando íntimos episodios de su vida, entre ellos, el abuso sexual que enfrentó cuando tenía 15 años.

Cuando era una adolescente, Moore llegó a casa y encontró a su madre hablando con un hombre quien habría pagado 500 dólares por estar con ella. En el escrito, comenta también cómo su madre Virginia King, una mujer alcohólica la llevaba a bares para que los hombres la notaran y pudieran sacar algún beneficio de ella.

“Fue una violación. Y una traición devastadora, revelada por la cruel pregunta del hombre: “¿cómo se siente ser prostituida por tu madre a cambio de 500 dólares?”.”, escribió la actriz en Inside Out, pese a esto, al ser cuestionada por Sawyer, señaló que no cree que fuera consciente de una “En mi corazón pienso que no. No creo que haya sido una transacción sencilla. Pero aún así ella le dio el acceso y me puso en peligro.”.

Durante la emisión del programa, Demi dejó ver lo complicada que era su madre, su adicción por el alcohol y las drogas que, tal como detalla en Inside Out, la llevaron a variados intentos de suicidios y situaciones en las que la actriz se vio arrastrada. En el libro recuerda cómo ella misma sacó de la boca de su madre las numerosas pastillas que intentaba tragar para morir.