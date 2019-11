Joven gay detenido en estado de emergencia dejó Santiago 1: Movilh exige investigación a Carabineros

Tras permanecer 14 días encerrado en Santiago 1, Alberto Faúndez de 21 años, fue puesto en libertad luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual presentara un recurso de amparo en su favor.

El joven que fue golpeado, insultado por su orientación sexual y acusado de robo, se encontraba preso desde el 21 de octubre en la cárcel Santiago 1.

El Movilh señaló que la detención ocurrió en el marco del Estado de Emergencia, cuando Alberto Faúndez fue detenido en circunstancias en que andaba junto a su pareja y una prima, buscando un lugar donde poder comprar pan.

El joven fue encontrado por carabineros cerca de un supermercado que había sido saqueado, y fue acusado por la policía de robar alcohol.

El Movilh denunció que una vez que su pareja fue a buscarlo a la 11 comisaría de Lo Espejo comenzaron los abusos homofóbicos.

En un video difundido por el Movilh, el joven denunció que “Carabineros de la 11 Comisaría de Lo Espejo me detuvo afuera del supermercado, me arrestaron y me agredieron dentro del furgón, diciéndome “ladrón culiao esto es lo que andas robando” y me bañaron el alcohol. Luego al llegar a la comisaría empezaron los insultos homofóbicos al descubrir que mi pareja es hombre. Me desnudaron y me golpearon frente a los detenidos y así también me obligaron a firmar documentos sin poder yo leerlos. También me negaron el derecho de poder llamar y de poder constatar lesiones”.

Tras un recurso de amparo presentado por el organismo, la justicia ordenó la liberación del joven que permaneció encarcelado por 14 días.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, dijo que “Alberto y su pareja son de Concepción. Ellos solo habían venido a Santiago a comprar un automóvil y se encontraron con un infierno para sus vidas. Aquí hubo no solo abuso policial; que se tradujo en golpes de pies, puños y objetos contundentes; sino también de la jueza del 10 Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Díaz Vera, que sin prueba alguna ordenó la prisión preventiva de Alberto, quien estuvo largos 14 días preso. Quizás cuánta gente está sufriendo igual abuso ahora mismo”.

Jiménez añadió que presentarán acciones legales para que quienes resulten responsables sean sancionados, esperando además que carabineros efectivamente curse las investigaciones solicitadas por el Movilh, determinando sanciones administrativas, con el fin de eliminar el abuso policial homofóbico.