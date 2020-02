Lo más destacado de la semana en El Mostrador Braga: relaciones tóxicas, sexualidad tras el abuso, manifestación por el 8M y más

Comenzamos la jornada del lunes con un estudio del Ministerio de Salud, en el cual se dio a conocer un aumento en los ataques de pareja y de tipo sexual en relaciones adolescentes. De acuerdo con el registro, durante el primer semestre de 2019 las denuncias por violencia sexual y de pareja crecieron un 64% comparado al mismo período del 2018. Según la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, las cifras muestran un alza, pero no saben si es un incremento real de los casos de violencia o un aumento en la notificación, pesquisa y denuncia de estas.

El martes partimos el día con una interesante nota sobre el burlesque, una disciplina que no es tan conocida y popular en Chile como lo es en otras partes del mundo, pero que de alguna manera logra captar la atención de los cientos de mujeres que deciden practicar este arte.

El burlesque va más allá de sacarse la ropa, implica algo más profundo, como la aceptación del cuerpo y el amor a sí misma. Así lo vivió Natalia Dufuur, una joven actriz y bailarina que dedica su vida a lo que más le apasiona y que habló en exclusiva con El Mostrador acerca de este baile, de su propia academia de burlesque y más.

Durante la tarde, se dio a conocer una nueva medida implementada en los Juzgados de Familia de Santiago y colina, que busca hacer más cómoda la vida de las madres que van o trabajan en ese lugar, por medio de la implementación de salas de amamantamiento. Estas habitaciones están equipadas y preparadas para las madres y sus niños, asegurando un espacio de privacidad y confort.

En la última medición del estudio “Women, Business and the Law 2020” (Mujer, negocios y leyes), entregada por el Banco Mundial, se presentó un índice que analiza 190 economías del mundo, en ella Chile registró 77,5 puntos de un máximo de 100, Enmarcando al país con uno de los puntajes más bajos de América latina con leyes que no favorecerían al empoderamiento femenino.

La mañana del miércoles comenzamos la jornada con un emotivo reportaje, que muestra el arduo camino que deben recorrer las víctimas de abuso sexual para recuperar el placer, el cuerpo y el empoderamiento después de una violación. En el reportaje, conocimos las historias de dos personas que desde distintas veredas luchan para recuperar su sexualidad.

“Creo que no es algo con lo que te reencuentras, definitivamente no vuelves jamás al punto en el que te encontrabas y eso causa mucha frustración. Lo mío no llegó a penetración, pero me bastó para que me cambiara completamente. Incluso un beso ‘apasionado’ me causa miedo y tengo que recordarme que todo va a estar bien, no dejo a la gente tocarme el cuerpo, siento que adormecí mi sexualidad”, contó Javiera* a El Mostrador, sobre lo que significó para ella su vida sexual tras vivir un abuso.

Además, de cara a la celebración del Día Internacional de la Mujer, diferentes organizaciones feministas ingresaron este miércoles un recurso de protección por amenaza de represión en contra de la Intendencia Metropolitana. Este documento tiene por objeto proteger el derecho a reunión y expresión los días 08 y 09 de marzo, según explicó la vocera de la Coordinadora Feminista 8M

Durante la tarde, agrupaciones feministas se reunieron a las afueras de la embajada de Argentina en Santiago, para sumarse a sus compatriotas en el pañuelazo y la exigencia por la despenalización del aborto en el país trasandino.

En este mismo contexto, el colectivo feminista chileno Las Tesis, viajó a Buenos Aires donde fueron gratamente recibidas, allí, en el marco del “Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, el colectivo adaptó la letra de “un violador en tu camino” con consignas sobre el aborto y la violación.

El jueves partimos el día con una nota acerca del juicio en el caso de Yini Sandoval. Tras 4 años de marchas, protestas y reuniones con autoridades clamando por justicia, la madre de Yini dice que puede comenzar a sentir paz y llorarla. Alda Reyes no cesó en la búsqueda de la verdad.

Verdad que demostró la culpabilidad de la ex pareja de Yini, Claudio Tolosa en la muerte de la joven mamá y la de sus tres hijos en un incendio.

Cada vez más artistas femeninas optan por cantar acerca del empoderamiento femenino, este fue el caso de Denise Rosenthal, quien en la antesala del 8M, en su presentación en el Festival de Viña y más tarde en el Lollapalooza, interpretará su nuevo sencillo “Tiene sabor”, el cual es un himno al amor propio. “Hey, ya no te compares, quiérete entera, pierde el pudor, porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor”, canta en los primeros versos de su canción.

Hasta aquí el resumen de la semana, no te pierdas nuestros contenidos audiovisuales, como el DMujeres, miradas y los diversos podcasts en Spotify que tenemos para ti.