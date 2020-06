“La denuncia interpuesta por Carabineros es un acto de criminalización de la libertad de expresión no solo de LasTesis sino de todas las mujeres que participamos en las performances”

“Pretender culpar a LasTesis de la reacción popular violenta, verbal o física, en contra de Carabineros post estallido social, mediante la imputación de estos delitos es una ofensa no solo para el intelecto penal y criminológico, sino también para toda lógica, pues implica que la institución desconoce su propia responsabilidad en el origen de este tipo de reacciones populares que se producen desde antes y después de la recuperación democrática en Chile”, connotaron a través de una declaración pública, 90 mujeres de las Ciencias Penales, Criminología y el derecho.

Tras el último video que el colectivo Las Tesis publicó haciendo una crítica a las situaciones vividas en nuestro país en torno al estallido social ocurrido en octubre 2019, Carabineros consideró a la agrupación como responsable, de algunos de los “hechos de violencia” registrados en el país en aquellas manifestaciones, además de considerar que ellas hacían una “incitación de acciones violentas contra la institución”, razón por la cual emitieron una denuncia ante la Fiscalía. A pesar de que la acción judicial va dirigida “contra todos los que resulten responsables”, se detalló con nombre y apellido a las cuatro integrantes del grupo

Es en este contexto que Mujeres de las Ciencias Penales y la Criminología, profesoras, abogadas, criminólogas y ayudantes de distintas facultades de derecho del país, suscribieron la siguiente declaración pública en atención a la denuncia realizada por Carabineros en contra del colectivo feminista.

Lee el contenido íntegro de la declaración a continuación:

“El colectivo feminista “LasTesis” es una agrupación artística que a través de múltiples intervenciones ha despertado en la sociedad chilena una potente crítica a las instituciones del Estado, entre ellas a Carabineros de Chile. La relevancia de su trabajo fue tal, que su intervención se replicó por mujeres de todo el mundo siendo traducida o contextualizada en diversos países y con culturas muy disímiles entre sí.

Carabineros de Chile ha interpuesto una denuncia en contra de cuatro mujeres de este colectivo, por los delitos de atentados contra la autoridad y amenazas, los que se habrían cometido a través del video “Manifiesto Against Police Violence” (Manifiesto en contra de la violencia policial).

Las performances y otras formas de expresiones artísticas son manifestaciones de un derecho individual y colectivo de crítica política a personas e instituciones. Estas expresiones carecen de un destinatario específico y no son constitutivos de delitos, mucho menos aquellos que se les están imputando. No pueden constituir un atentado contra la autoridad puesto que no existe en ellos ni acometimiento, ni resistencia con violencia, ni empleo de fuerza o intimidación. Tampoco son amenazas dado que no existe en estas intervenciones destinatarios específicos amenazados de verse expuestos a sufrir algún daño, que permitieran satisfacer el requisito de seriedad y verosimilitud.

Pretender culpar a LasTesis de la reacción popular violenta, verbal o física, en contra de Carabineros post estallido social, mediante la imputación de estos delitos es una ofensa no solo para el intelecto penal y criminológico, sino también para toda lógica, pues implica que la institución desconoce su propia responsabilidad en el origen de este tipo de reacciones populares que se producen desde antes y después de la recuperación democrática en Chile.

Resulta preocupante que el Ministerio del Interior avale esta pretensión de criminalizar la libertad de expresión y de censurar las manifestaciones artísticas, y que se use el derecho penal como un instrumento para criminalizar el legítimo reclamo de cientos de mujeres por la violencia policial y especialmente sexual sufridas, en lugar de concentrarse en investigar las denuncias por ellas interpuestas.

Estas acciones tienen un efecto disuasivo para que las personas se manifiesten públicamente. Habríamos esperado que el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se hubieran hecho parte de las querellas por violencia policial y sexual en contra de mujeres y no que avalaran la persecución penal en contra de quienes denuncian crímenes cometidos por funcionarios del Estado. Ese habría sido un compromiso del Estado con erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Resulta también paradójico que, como se ha dado a conocer por los medios, la investigación por los hechos de la denuncia en contra de LasTesis, esté a cargo del mismo OS9 de Carabineros, es decir, a cargo de la misma institución denunciante. Esto no brinda ninguna garantía de seriedad o imparcialidad a la investigación.

La denuncia interpuesta por Carabineros es un acto de criminalización de la libertad de expresión no solo de LasTesis sino indirectamente de todas las mujeres que participamos en las performances a lo largo del país, y pretende transformar en delito una manifestación política, artística y de profunda crítica social a una institución que requiere cambios urgentes en su interior, que la inserten en un contexto democrático pleno y se ajuste al Estado de Derecho”.

A continuación, las firmantes de la carta:

Lidia Casas Becerra, profesora Fac. Derecho U. Diego Portales Myrna Villegas Díaz, profesora Fac. Derecho U. de Chile Mariana Bell Santos, abogada y ayudante Fac. Derecho U. de Chile Olga Espinoza Mavila, profesora INAP, U. de Chile Carolina Sepúlveda Varela, ayudante Fac Derecho, U. de Chile Rocío Lorca Ferreccio, profesora Fac Derecho U. de Chile. Paula Medina González, profesora Fac. Derecho y Humanidades, U. Central. Agustina Alvarado Urízar, profesora Escuela de Derecho, Coquimbo U. Católica del Norte Carolina Villagra Pincheira, profesora Fac Ciencias Sociales, U. de Chile Claudia Moraga Contreras, Profesora de Género y Derecho, U. de Tarapacá Andrea Pinto Bustos, profesora Escuela de Derecho, PUCV Alejandra Olave Albertini, profesora Fac. de Derecho U. Andrés Bello Isabel Yáñez Morales, ayudante Fac. de Derecho, U. de Chile Sheila Fernandez Miguez, investigadora Fac. de derecho U. de A Coruña Francisca Figueroa San Martín, profesora Pontificia U. Católica de Chile Rocío Sánchez Pérez, profesora Escuela de Derecho, U. Andrés Bello Alicia salinero, profesora derecho penitenciario, U. jesuita Alberto hurtado Karina Saavedra Lyng, profesora U. Andrés Bello y UST Marcela Aedo R. Escuela de Derecho, U. de Valparaíso Catherine Ríos Ramírez, profesora U. Andrés Bello Paz Irarrázabal González, Instituto Ciencias Sociales UOH Laura Romero, ayudante de investigación Cifde, Escuela de Derecho, U. de Valparaíso. Gloria Mancilla Ibacache, Investigadora U. de Talca Libertad Triviño Alvarado, profesora, U. de Santiago de Chile. Claudia Cárdenas Aravena, Profesora U. de Chile María Elena Santibáñez Torres, Profesora Fac. de Derecho Pontificia U. Católica de Chile. Laura Mayer Lux, profesora Escuela de Derecho PUCV Catalina Droppelmann, Profesora Fac. de Ciencias Sociales, Pontificia U. Católica de Chile. Fabiola Girao Monteconrado, profesora Fac. derecho Univ. Valparaíso María Fernanda Galleguillos Villalobos, ayudante Fac. de Derecho de la U. de Chile Ema Salinas, profesora, Fac. Derecho U. de Chile. Sofía Cubillos Morgado, abogada y ayudante, Fac. derecho U. de Chile Belén Tomic, ayudante Fac. derecho U. de Chile Ilse Wolf Valderrama, ayudante Fac. derecho U. de Chile Antonia Silva Lioi, ayudante Fac. derecho U. de Chile Fernanda Arias, ayudante Fac. derecho U. de Chile Rafaela Correa Deisle, ayudante Fac. derecho U. de Chile Paula Astudillo Nazar, ayudante Fac. derecho U. de Chile Sofía Wilson Coddou, ayudante Fac. derecho U. de Chile Camila Treimún Costa, ayudante Fac. derecho U. de Chile Camila Belmar Silva, abogada y ayudante Fac. derecho U. de Chile Colombina Vilches Parra, ayudante Fac. derecho U. de Chile Sofía Collao Cepeda, ayudante Fac. derecho U. de Chile Daniela Torres Flores , ayudante Fac. derecho U. de Chile Valeria Torres, ayudante Fac. derecho U. de Chile Pía Corbalán Campos, abogada y ayudante Fac. derecho U. de Chile Susana Castro Pérez, abogada y ayudante Fac. derecho U. de Chile Macarena Muñoz Madariaga, ayudante Fac. derecho U. de Chile Clara Martner Sota, ayudante, Fac. derecho U. de Chile Valentina Suau Cot, abogada penal Alejandra Ravello Gaete, abogada penal Maccarena Lopez Contreras, abogada penal Catalina Correa Uribe, abogada penal Francisca Hernández Mardones, ayudante Fac. derecho U. de Chile Isidora Donoso Krauss , ayudante Fac. derecho U. de Chile Daniela Tripainao, ayudante, Fac. derecho U. de Chile Cecilia Valenzuela Oyaneder, profesora U. de Valparaíso. Valentina Cerón Hernández, ayudante Fac. Derecho U. Andrés Bello Valeria Jelvez Gallego, ayudante, U. de Santiago.

Adhieren profesoras y abogadas de otras disciplinas