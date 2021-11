¿Qué pasará realmente con la despenalización del aborto en Chile tras su rechazo en la cámara de diputados/as?

Esta mañana la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó en particular el proyecto (boletín 12038) que despenaliza el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación, por lo que quedó archivado. Fueron 62 votos a favor, 65 en contra y 1 abstención. Algunos de los diputados que votaron en contra del proyecto de ley fueron Miguel Angel Calisto (DC), Diego Schalper (RN), Ximena Ossandón (RN) y Pablo Kast (Evópoli).

El rechazo de la cámara baja causó inmediatas reacciones, la Corporación Miles Chile expresó a través de su cuenta de Twitter que lamentan la votación. “El camino no es la criminalización, sino que el reconocimiento del derecho a decidir sobre abortar o no. Esperamos que la constitución sí acoja esta demanda histórica’’. Mientras que APROFA Chile declaró en su cuenta de Instagram ‘‘Los derechos sexuales y reproductivos en Chile, siguen siendo un tema descuidado por el Estado’’.

La diputada Gael Yeomans (CS) también lamentó la decisión de la cámara, sin embargo, declaró que seguirá insistiendo para que al aborto sea legal, seguro y gratuito en el país. ‘‘Esto es un revés momentáneo, porque no va a significar que no sigamos insistiendo con la necesidad de no criminalizar, de no perseguir penal ni socialmente a las mujeres”

¿Qué pasará de ahora en adelante con el proyecto?

La abogada de Miles Chile, Vanessa Pimentel, explica en conversación con El Mostrador Braga, que la archivación del proyecto en el Congreso representa un retroceso, sin embargo, al haberse aprobado previamente el mismo en general, “no va a existir la restricción de plazo para poder presentar nuevamente el mismo proyecto, que puede incluso hacerse de manera modificada”, explica.

Por tanto, no habrá que esperar ni uno ni dos años, la abogada segura que incluso se puede presentar el mismo u otro modificado mañana mismo. “Como Corporación Miles creemos en lo inmediato, el rechazo al proyecto implica un retroceso respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes que deben seguir esperando para poder ejercer su autonomía reproductiva de forma segura en sus cuerpos, sobre todo la población más vulnerable, que es la que corre más riesgo de vida al no tener alternativas de realizarse un aborto en otro país o en clínicas privadas”, puntualiza.

Respecto de la discusión del aborto en el mediano y largo plazo, confían en el proceso constituyente que se está llevando a cabo, “al estar consagrado estos derechos en una futura constitución chilena, se podrán crear leyes que puedan proteger estos mismos derechos”, asevera Pimentel.

Cronología de la discusión por la despenalización

El pasado 28 de septiembre el proyecto logró la aprobación en general de “la idea de legislar”. Luego, el texto volvió a la Comisión de Mujeres porque se le agregaron indicaciones. Allí, se adecuó la norma a la ley de identidad de género, con el fin de incluir a personas trans que mantienen su genitalidad femenina, pero han hecho su cambio de sexo registral.

Ya de vuelta en la Sala, la propuesta se debatió durante dos jornadas (23 y 30 noviembre). Al momento de la votación no se alcanzó la mayoría para aprobar ninguna de las alternativas de redacción del articulado, ni la recién saliente de la Comisión de Mujeres, ni el texto previo. Por ello, la iniciativa originada pasó a archivo, y ahora tendrá que volver a presentarse el proyecto desde cero.

Principales argumentos del debate

Tras el debate, la diputada Maya Fernández (PS) hizo hincapié en el problema que significa para las mujeres el que no existe un aborto legalizado, para ella “aún mucho/as prefieren que existan abortos clandestinos donde las mujeres se someten a condiciones inhumanas”.

Durante la discusión, el diputado Gastón Von Mühlenbrock (UDI), calificó el aborto como si fuera un asesinato y atacó directamente a la oposición, comparando el aborto con la muerte de animales en contexto de maltrato. ‘‘Resulta paradójico que la izquierda quiera legislar para aprobar este asesinato y al mismo tiempo levante una campaña desenfrenada en contra del rodeo. Para ellos entonces, el animal vale más que la vida de un ser humano”, dijo.

Por otro lado, la diputada Karol Kariola (PC) defendió que ‘‘los organismos internacionales han planteado la necesidad de avanzar en erradicar todas las formas de violencia. Seguir criminalizando el aborto es y constituye sin lugar a dudas una forma de violencia de género’’, comentó.

El diputado Eduardo Durán (RN), comparó la decisión de las mujeres de abortar con la de grupos discriminados históricamente. ‘‘A lo largo de la historia han existido grupos y personas que se han impuesto sobre otros, solo por sentirse en una situación de superioridad. Lo hemos visto en época de la esclavitud, con las personas de color negro, también con los judíos en la Alemania nazi, con los pueblo originarios, con las mujeres y hoy muchas veces con los inmigrantes. El aborto trata al niño que esta por nacer como un objeto’’.

Por su parte, la diputada Camila Rojas (Comunes) enfatizó en que es necesaria también la prevención y educación en materia de derechos sexuales, ‘‘no quiero que a las mujeres se nos obligue a parir, sí quiero que haya prevención mediante educación sexual integral en todo el ciclo educativo, sí quiero que haya autonomía y sí quiero que tengamos derecho a decidir’’

Finalmente, una de las personas que votó en contra, Ximena Ossandón (RN), comentó que “nada más neoliberal que lo que estamos discutiendo hoy, yo, mi cuerpo, yo, solo yo. Ni siquiera el hombre tiene algo que decir acá’’.

¿Qué propone el proyecto?

El texto modifica el Código Penal en tres de sus disposiciones. Por medio de la primera enmienda, no se altera la pena vigente (presidio menor en su grado medio, esto es, desde 541 días a 3 años y un día) para quien “cause un aborto maliciosamente con el consentimiento de la mujer”, fuera de las tres causales permitidas.

Sin embargo, se define que dicha pena será aplicable sólo después de las 14 semanas de gestación, por lo que se libera de la sanción penal a la mujer que realice un aborto antes de la semana 14. Así mismo, se modifica la norma para quien “cause el aborto o coopere a él”.