¡Histórico!: Marta Colombo se convierte en la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Medicina

Han transcurrido 20 años desde que comenzó a entregarse el Premio Nacional de Medicina, a través del cual se busca reconocer la obra de aquellas/os médicas/os que han sobresalido entre sus pares en el área de la clínica o de la salud pública y que, además, hayan tenido un rol destacado en docencia, administración académica o investigación, y por primera vez una mujer es quien recibe el reconocimiento: la doctora Marta Colombo Campbell quien es médica cirujana y especialista en neurología infantil.

En 1973, Colombo participó en la creación del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile; también implementó el plan piloto para el diagnóstico neonatal de fenilquetonuria, una enfermedad que impide al cuerpo procesar de forma correcta las proteínas de los alimentos, lo cual provoca una acumulación que puede llegar a ser mortal.

Años tras la implementación de este programa piloto, se convirtió formalmente en el Programa Nacional de Búsqueda masiva de fenilquetonuria e hipotiroidismo congénito, iniciativa que ahora favorece a todos los recién nacidos del país.

En la instancia, muy emocionada, la cirujana agradeció a todos los colegas que la han acompañado durante su carrera. “Me faltan las palabras para agradecer dónde estamos hoy día, este premio es un gran honor, no solo pora mí, he trabajado con tantas personas que me han ayudado, que siento que ellos me han permitido llegar aquí. Quiero agradecer a todos quienes me han acompañado tantos años, fue muy fácil trabajar con ellos y pudimos hacer juntos cosas que han sido de utilidad para el país”.

Colombo fue profesora titular de la Universidad de Chile, convirtiéndose en una importante formadora en temas de neurología infantil. También fue jefa del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Hospital Carlos Van Buren.

El premio, que es patrocinado por la Academia Chilena de Medicina, la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, la Asociación Chilena de Facultades de Medicina y el Colegio Médico de Chile.