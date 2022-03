Premios Óscar 2022: directora Jane Campion y actriz queer afrolatina Ariana DeBose rompen esquemas

Fue por su interpretación de “Anita”, que se impuso ante las demás actrices en la categoría de mejor actriz Ariana DeBose, ganándole a intérpretes como Kirsten Dunst y Jessie Buckley.

La actriz con ascendencia afro-puertorriqueña, se muestra como una de las caras nuevas en la industria del cine, sin embargo, tiene una trayectoria intachable en Broadway donde ha destacado por años.

Según lo señalado en medios internacionales como Vanitatis, la actriz ha dejado en claro la conciencia de su origen en el ambiente de trabajo, incluso provocando que directores hagan modificaciones en las tramas de los filmes para que ella y la comunidad que representa se sintieran cómodas.

La conciencia de la actriz es evidente también en sus redes sociales, donde además de mostrarse feminista y antirracista, se ha declarado abiertamente queer y activista de los derechos de la comunidad LGTBIQ, colaborando con diversas ONG, recaudando fondos o realizando campañas de visibilización.

Por ello, su apoyo a la comunidad tuvo espacio importante en su emotivo discurso de agradecimiento, señalando la importancia de haber sido premiada una persona con sus características. "A cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad... les prometo esto: hay un lugar para nosotros", señaló.

El Óscar a la mejor directora es para Jane Campion

En el marco de una noche llena de hitos, especialmente para las y los que han sido marginados por los premios de la academia en ediciones anteriores, la directora Jane Campion obtuvo el galardón por su dirección en la película “El poder del perro”, convirtiéndose, de esta manera, en la tercera mujer en la historia en obtener el reconocimiento.

El valor de este premio toma mucho más sentido observando la trayectoria del certamen, ya que el año pasado fue la primera vez que hubo dos mujeres nominadas como mejor directora, y a lo largo de 50 años, solo 5 mujeres fueron nominadas en esta categoría. Por otro lado, destaca que el filme, “El poder del perro”, es de género western, el cual usualmente ha sido abordado por hombres.

Cabe recordar que durante 2021 se galardonó recién a la segunda directora, visibilizando el margen de más de 50 años entre premio y premio existente con la primera galardonada en esa categoría. No cabe duda que la academia se ha ido reformulado en cuanto a su criterio, así lo pudimos ver hace no mucho tiempo con “La mujer fantástica” en el 2018, donde también se destacó la diferente e inclusiva mirada del certamen en cuanto a la comunidad LGTBIQ y afrodescenciente, una mirada que no se había visto anteriormente, y que pareciera que llegó para quedarse.