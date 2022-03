Receta para elegir el mejor anticonceptivo: métodos para no quedar embarazada

Las mujeres y las relaciones de pareja cambian a lo largo de la vida y también los métodos anticonceptivos más adecuados cambian según la edad. Por suerte, hoy en día hay un amplio abanico de posibilidades para que cada persona pueda escoger el método que más conviene. La plataforma decido informada entrega algunas pistas sobre cuál puede ser el mejor método para ti según la época de la vida en la que te encuentres.

Actualmente casi el 100% están enfocados en la mujer, pero ya se está probando la píldora masculina y se espera que en pocos años comience su comercialización. Mientras no ocurra, existen diversas recetas para elegir el mejor anticonceptivo.

Adolescencia

Los métodos anticonceptivos más utilizados en esta etapa son:

Preservativo: además de prevenir el embarazo, protege frente a las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Esto es especialmente importante en una etapa vital en la que los cambios de pareja sexual son frecuentes.

Anticonceptivos orales: su altísima eficacia en la prevención del embarazo (cercana al 100%), la hace muy adecuada para las adolescentes. Además, los anticonceptivos orales pueden ayudar en otros aspectos relacionados con la reducción del acné, el hirsutismo, la regulación de los ciclos menstruales, ayuda con reglas menos dolorosas y/o abundantes, y otros trastornos de la menstruación.

Adulta joven

En esta etapa muchas personas inician relaciones de pareja más estables y sus relaciones sexuales están mejor planificadas. Entre los 20 y los 30 años, muchas mujeres optan también por otros métodos anticonceptivos a los ya mencionados, por ejemplo

DIU (Dispositivo Intrauterino): se trata de un método de larga duración, y por lo tanto es adecuado para mujeres que no quieran tener hijos pronto. Toda mujer que desee planificar su anticoncepción puede optar por un DIU a cualquier edad, haya tenido o no embarazos.

Diafragma: este dispositivo fue muy utilizado como método de barrera antes de la popularización del condón. Aunque su eficacia es aceptable y mejora la sensibilidad durante las relaciones sexuales, no protege frente a las ETS. Es una buena alternativa para quienes que no desean un método anticonceptivo hormonal.

Parche anticonceptivo: es un anticonceptivo hormonal en forma de parche transdérmico, equivalente a la píldora o el anillo vaginal. Libera las hormonas poco a poco a través de la piel, por lo que debe quedar fijado a la piel sin moverse durante el tiempo de uso. Es un método confiable y cómodo.

Anticonceptivo inyectable: debe aplicarse cada 3 meses aproximadamente. Algunas mujeres lo prefieren porque el periodo de protección contra el embarazo es largo, pero otras los rechazan por requerir pinchazos regulares.

Adulta

Entre los 30 y los 40 años, el uso de un anticonceptivo adecuado es decisivo. En esta etapa, la mayoría de las mujeres se plantean la maternidad y, por tanto, su preocupación en anticoncepción no trata solo de prevenir los embarazos, sino también de decidir cuándo lo desean, el número de hijos que quieren tener y el momento en el que ya no desean tener más hijos.

Los métodos de barrera y los anticonceptivos hormonales orales o tópicos (píldora o anillo) son los preferidos por las mujeres que quieren un embarazo en un periodo corto, ya que pueden lograrlo inmediatamente después de dejar de usarlos.

El anillo vaginal, como lo dice su nombre, es un círculo de goma flexible que se inserta en la vagina y por contacto va liberando hormonas. Tiene un mes de duración.

Madurez

A partir de los 40 años, muchas empiezan a abandonar el uso de métodos anticonceptivos porque consideran que ya no pueden quedar embarazadas. Sin embargo, las mujeres de más de 40 años constituyen uno de los principales grupos de riesgo de embarazos no deseados. Por esta razón, es importante ser conscientes del uso adecuado de un método anticonceptivo mientras no aparezca la menopausia.

Sea cual sea tu edad y estilo de vida, hay un anticonceptivo adecuado para ti. Infórmate sobre tus opciones y escoge el que mejor se adapte a tus necesidades. También puedes consultar sin costo para ti en decido informada, donde las pacientes tienen la oportunidad de conversar con matronas especialistas en salud de la mujer.