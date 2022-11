Registro Nacional de Deudores de Alimentos: lleva una semana de vigencia y ya presenta problemas

Este lunes entró en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, medida que implementa el cobro automático de las deudas, otorgando sanciones económicas severas a los adeudados. No obstante, muchas madres y padres han denunciado decenas de problemas y errores en este sistema que pretende saldar las deudas hacia sus hijos.

Regina Marchant lleva tres años sin recibir el pago de la pensión por parte del padre de su hijo, acumulando una deuda de más de 3 millones de pesos.

"Desde el 2016 se supone que me tenía que pagar. Yo me he hecho cargo de mi hijo. Mi hijo es estudiante de derecho, yo también soy estudiante universitaria, entonces se nos ha hecho compleja la situación", declaró la mujer a Mega noticias.

Con la implementación de la ley, Regina fue hasta los Tribunales de Familia para ver la situación del deudor y se encontró con un problema: el registro estaba vacío.

Lo anterior, se debe a que el registro no es automático, ya que la persona que recibe el pago, debe realizar el trámite en el tribunal de familia y solicitar al juez que ingrese el reclamo. De no hacerlo, no figurará.

A raíz de este problema, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, explicó que este proceso tomará tiempo y que está en constante actualización.

"Hay que entender que el volumen de demandas es gigantesco, y, por lo tanto, este es un proceso que va a ir cambiando", debido a que no todas las personas hicieron la solicitud cuando la ley entró en vigencia, declaró la responsable de cartera.

A su vez, recalcó la importancia de hacer la solicitud ante el juez: "No todas han hecho la solicitud de liquidación de la deuda que es habilitante para poder solicitar el ingreso al registro, información que se va actualizando", recalcó.







En esta misma línea, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, declaró que “ha habido una expectativa por parte de los bancos de que íbamos a tener poblado el registro de manera inmediata, y esto se está tomando un tiempo, que son los tiempos del Poder Judicial, que necesita liquidar las deudas y que los jueces puedan entregar la información oficial".

De completarse el trámite, el Poder Judicial cargará las solicitudes y estas podrán ser procesadas por el Registro Civil para enlistar a los deudores y así notificarlos.