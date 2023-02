The Last of Us muestra cómo sería menstruar en medio de un apocalipsis

El mundo podría ser invadido por zombies, extraterrestres o enfrentarse a cualquiera de los apocalipsis que por años las películas de Hollywood han creado. Sin embargo, una cosa es segura que no cambiaría: las mujeres y personas con útero seguirían menstruando.

Así es como lo demostró el último capítulo de la popular serie de HBO, The Last of Us, en la cual en una de sus escenas se le entrega a la protagonista Ellie -interpretada por Bella Ramsey- artículos que son vitales para la adolescente: ropa de cambio y una copa menstrual.

El hecho rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios y usuarias destacaron la visibilización de la menstruación, algo que hay que recordar por muchos años ha sido tabú, incluso, fuera de la ficción.

‘‘Me encantó que mostraron de forma casual una copa menstrual en The Last of Us. Normalizando la menstruación en un show de zombies a la vez’’ o ‘‘Un aplauso a TLOF por hablar sobre educación menstrual en un apocalipsis’’, son algunos de los comentarios realizados en las redes sociales.

I loved that they casually showed a menstrual cup in The Last Of Us. Normalising menstruation one zombie show at a time! — Lozzle McFozzle 💙😷💉 (@lozzlemcfozzle) February 21, 2023

Cabe señalar, que este no ha sido el único guiño a salud menstrual en la serie, ya que en uno de los episodios pasados, Ellie encuentra un paquete de tampones en una tienda abandonada, los cuales toma inmediatamente y pone en su mochila.

Por su parte, el guionista Craig Mazin, comentó que la incorporación de los artículos menstruales en la serie se gestó con base en la misma experiencia de él, cuando en medio de la pandemia llamaba a su esposa para preguntarle por los tipos de tampones que ella usaba.

“Estos son artículos básicos que necesitaríamos o querríamos”, dijo a Vulture. “En un postapocalipsis, es molesto tener que lidiar con eso y tener escasez de opciones. ¿Por qué no lo mostramos? Especialmente porque nuestra co-protagonista es una niña de 14 años. ¡Esto es parte de su vida!”.