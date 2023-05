Candidato republicano al Consejo Constitucional reconoció denuncia por abuso en su contra

Su nombre es Aldo Sanhueza y es candidato del Partido Republicano por la región del Bío Bío al Consejo Constitucional. El hecho ocurrió en marzo de 2019 y fue detenido en el momento.

Su nombre es Aldo Sanhueza y es candidato del Partido Republicano por la región del Bío Bío al Consejo Constitucional. El hecho ocurrió en marzo de 2019 y el actual candidato fue detenido.

El hecho ocurrió la madrugada del 29 de marzo de 2019 en la línea Pullman Tur, que iba en dirección a Concepción. Luego de su detención y formalización por “graves ofensas al pudor”, el Tribunal que llevó el caso decretó una “suspensión condicional del proceso”, es decir, prohibió a Aldo Sanhueza acercarse a la víctima por el periodo de un año. La información la dio a conocer la cuenta de Twitter @BotCheckerCL.

Aldo Sebastián Sanhueza Carrera, candidato republicano por la octava región, el día 29/03/2019 fue detenido en horas de la madrugada por ofensas a la moral en contra de una mujer en un bus rumbo a concepción. Te contamos los HECHOS: pic.twitter.com/pefs2f2SIJ — Bot Checker 🤖 (@BotCheckerCL) May 4, 2023

También a través de su cuenta de Twitter, el candidato Sanhueza se refirió a la denuncia por abuso sexual en su contra.

“La persona que iba en el asiento contiguo al mío me denunció ante el personal del bus y posteriormente a Carabineros por supuestos actos inapropiados”, afirmó el candidato republicano mediante un comunicado.

“Yo estaba durmiendo y no realicé ningún acto inapropiado como el que se me acusa”, agregó. Al mismo tiempo, alegó que pese a sus descargos “el Tribunal resolvió suspender el procedimiento con la condición de que no me acercara a la víctima”.

En la instancia, Sanhueza lamentó lo que calificó como un “uso” de la situación para “dañar mi candidatura, buscando establecer un manto de duda sobre mi honorabilidad y respeto a las personas, especialmente a las mujeres”.

“Reitero que no conozco a la víctima”, expresó el candidato que subrayó que solo aceptó los cargos “con el solo objeto de superar el incidente y dar vuelta la página”.

En relación a su partido, aseguró que el mismo “no estaba en conocimiento de estos hechos”, y sostuvo que de ser necesario se someterá al debate interno del mismo “para que evalúen y juzguen los hechos y tomen las determinaciones que correspondan”, puntualizó.

El comunicado publicado no se puede ver en Twitter debido a que el autor restringió la visualización de su perfil.