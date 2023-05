Marlene Ahrens: considerada la mejor deportista mujer de todos los tiempos

A finales de la década de los 50, con una carrera en auge, la lanzadora de jabalina fue suspendida por el Comité Olímpico de Chile, luego de denunciar que fue acosada sexualmente por parte de Alberto Labra Andrade, dirigente de ese entonces del deporte chileno, obligándola a terminar con su carrera olímpica.

Marlene Ahrens Ostertag fue una destacada deportista chilena que logró grandes éxitos en su carrera como atleta, es la única mujer que ha logrado una medalla olímpica, en Melbourne 1956, cuando sólo tenía 23 años. Ahrens lanzó la jabalina a 50,38 metros y obtuvo la medalla de plata.

Por esto, en un nuevo Mujeres Inolvidables, el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, visibilizamos el impacto de la deportista olímpica Marlene Ahrens.

Nacida un 27 de julio de 1933 en Concepción, Región del Biobío, fue hija de Jorge Germán Ahrens y de Gertrudis Ostertag y contó que sus padres la llamaron Marlene porque admiraban a la actriz y cantante Marlene Dietrich.

Ahrens se inició en múltiples actividades deportivas en el Club Manquehue, entre ellas gimnasia, vóleibol y hockey, pero fue en una ocasión que descubrió por casualidad, tirando piedras al mar junto a su entonces pololo y un grupo de amigos que ella era capaz de llegar mucho más lejos y con mayor precisión que los demás.

Para la navidad de 1955, su marido y su padre le regalaron su primera jabalina, que habían encargado a Estados Unidos. A partir de ese momento Marlene comenzó a arrojarla todas las tardes en el campo de su familia en San Felipe. Como ella lo mencionó en múltiples ocasiones, su técnica era una mezcla de sincronización, velocidad del brazo y golpe del torso.

Ahrens ganó medallas de oro en los Sudamericanos de Santiago 1956, Montevideo 1958, Lima 1961 y Cali 1963, en los Panamericanos de Chicago 1959 y Sao Paulo 1963 y en el Iberoamericano de Madrid 1962.

La atleta cautivó a toda una generación de chilenas y chilenos. Su actitud y fortaleza psicológica fueron vitales en su carrera deportiva, se sabe que compitió recién operada de un riñón, se recuperó de una meningitis y de un accidente que le atravesó una jabalina en la parte de atrás de su rodilla y del cual zafó milagrosamente porque la lanza pasó justo entre dos tendones.

A finales de la década de los 50, con una carrera en auge, la lanzadora de jabalina fue cancelada por el Comité Olímpico de Chile, luego de denunciar que fue acosada sexualmente por parte de Alberto Labra Andrade, dirigente de ese entonces del deporte chileno. Este hecho sucedió en los Juegos Panamericanos de Chicago en 1959, donde por denunciar, ella fue marginada y suspendida para no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, obligandola a terminar con su carrera olímpica.

“Paré en seco a un dirigente por lo que hoy sería catalogado como acoso sexual. Fui a hablar con el presidente del Comité Olímpico para estampar mi reclamo, porque dos atletas más habían sido molestadas por esta persona. En esa reunión me pidieron que me callara, porque si hacía pública la denuncia sería muy grave para el olimpismo. Eso me costó no ir a Tokio, que me suspendieran y me prohibieran apelar”, contó en 1996.

Sin embargo, se retiró del atletismo pero no del deporte, ya que, a los 32 años se dedicó al tenis y ganó el Torneo de Chile en dobles mixtos en 1967. En 1979 entró a la equitación y en 1995 formó parte de la representación nacional que participó en los Juegos Panamericanos.

El 2016, fue distinguida por el Ministerio del Deporte por los 60 años transcurridos desde su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 y el Centro de Entrenamiento Olímpico fue renombrado en honor a Marlene Ahrens quien falleció el 17 de junio de 2020 producto de una insuficiencia cardiaca.