Ascenso Femenino: suspenden duelo de Santiago Wanderers y Deportes Melipilla por falta de ambulancia

Tres partidos de la primera jornada del Ascenso Femenino tuvieron problemas que les impidieron disputarse. El encuentro citado en la quinta región, donde se enfrentarían Santiago Wanderers y Deportes Melipilla, no se concretó debido a la ausencia de la ambulancia reglamentaria que el club local debía presentar. Asimismo, el duelo entre Magallanes y Unión Española se suspendió porque habían futbolistas no inscritas. En tanto, Temuco y Ñublense no se enfrentaron porque los árbitros que estaban designados no llegaron.

En el marco del campeonato Ascenso Femenino de este año, el primer partido fichado para hoy, en el que Santiago Wanderers se iba a medir ante Deportes Melipilla, tuvo que ser suspendido debido a la falta de una ambulancia que debía disponer el equipo de la región de Valparaíso, según disponen las reglas del campeonato.

El encuentro -que estaba programado a mediodía en Mantagua, comuna de Quintero en la quinta región-, no comenzó ya que el atraso de por parte del vehículo de emergencias provocó que el juez central Joaquín Silva lo suspendiera.

A pesar de que la ambulancia terminó por presentarse en el recinto deportivo con más de treinta minutos de atraso, Silva no reanudó el duelo.

A través de una publicación de Instagram, el Wanderers indicó que el imprevisto ocurrió debido a un problema de tránsito en la carretera, camino al lugar. “Respetamos la importancia de velar por el cumplimiento de las nuevas bases del campeonato, sin embargo, tampoco es justo que producto de una situación imposible de prever se perjudique el trabajo y planificación de ambas instituciones deportivas”, señalaron.

“Esperamos que este tema se pueda revisar en un futuro próximo, velando por el desarrollo y crecimiento del fútbol femenino”, finaliza el comunicado.

A su vez, desde la misma red social el cuadro melipillano expresó que “lamentamos la situación ocurrida en el debut de nuestras jugadoras en el Campeonato Ascenso Femenino. Estaremos informando la resolución del partido de acuerdo a las bases del torneo”.

Como establece el artículo 48° del campeonato del torneo, “será obligación del Club local disponer, para cada partido, de una ambulancia, una camilla y al menos 2 camilleros mayores de edad”.

Sin embargo, este encuentro no fue el único de la primera fecha del Ascenso que estuvo marcado por problemas: el partido entre la plantilla de Magallanes y Unión Española no se concretó debido a la falta de inscripción de algunas jugadoras. En tanto, partido agendado entre Temuco y Ñublense no llegaron los árbitros que estaban designados.