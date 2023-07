Una película “que rompe moldes”: qué dice la crítica sobre la esperada “Barbie”

El portal Empire dijo que “Barbie” es “dolorosamente cómica”, y el periódico The Independent la describió como “alegre de minuto a minuto”. Pero el diario británico The Daily Mail opinó que la película es “desigual e inconexa”, y el Times apuntó que es “linda, pero no muy profunda”.

“La vida en plástico es fantástica”, según los varios críticos que han alabado la película de Barbie.

El muy publicitado filme -protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling- se estrena este viernes, compitiendo con “Oppenheimer”, de Christopher Nolan.

El portal Empire dijo que “Barbie” es “dolorosamente cómica”, y el periódico The Independent la describió como “alegre de minuto a minuto”.

Pero el diario británico The Daily Mail opinó que la película es “desigual e inconexa”, y el Times apuntó que es “linda, pero no muy profunda”.