Aprobaron proyecto que permite solicitar la suspensión de la relación directa y regular padre-hijo

Las y los adolescentes que salen de gira de estudios deben solicitar un permiso legal a sus tutores, lo que para algunos significa acercarse a un padre con el que no tienen contacto. Los mismos, en la infancia pueden verse obligados a mantener una relación con padres condenados por violencia intrafamiliar, delitos sexuales y/o que los abandonan. Este 25 de julio se aprobó un proyecto de ley que busca permitir la suspensión de la relación directa y regular cuando uno de los tutores la incumpla sin justificación, o haya sido condenado por violencia intrafamiliar o por delitos sexuales ejercidos en contra del niño, niña o adolescente (NNA) con quien se tiene una relación directa y regular. La norma pasó a segundo trámite y se espera sea despachada al senado.

Este martes 25 de julio se aprobó el proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, para regular el incumplimiento del régimen de relación directa y regular establecido.

De acuerdo a datos recopilados por el proyecto, el 60% de los hogares son monomarentales, el 90% de los cuidados los ejercen mujeres y el 72% de los hogares cuentan con jefaturas de hogar de mujeres trabajadoras que han sido víctimas de violencia intrafamiliar (VIF).

Por este motivo, el proyecto tiene como objetivo modificar el Código Civil, la ley de Menores y la Ley de Violencia intrafamiliar para establecer permitir la suspensión de la relación directa y regular cuando una de los tutores lo incumpla sin justificación por un periodo de un año continuo; o de manera discontinua e injustificada por dos años, así como también en caso de haber sido condenado por VIF o por delitos sexuales ejercidos en contra del NNA con quien se tiene una relación directa y regular.

En esta línea, el proyecto establece como un tipo de VIF el maltrato ejercido por parte de un tutor a su hijo/a, es decir, reconoce la violencia vicaria.

Asimismo, incluye el efectivo cumplimiento de la relación directa y regular dentro de los criterios a tener en cuenta para el establecimiento del régimen y ejercicio del cuidado personal, mientras que restringe la posibilidad de tener el cuidado personal de menores, en caso de inhabilidad de ambos padres, a las personas cuyo régimen de relación directa y regular ha sido suspendido por incumplimiento.

Otro de los aspectos que considera la norma es la posibilidad de reanudar la relación directa y regular a petición de cualquiera de los padres, en caso de modificación de los antecedentes que dieron lugar a la suspensión. Y establece que con un nuevo incumplimiento esta se revocará definitivamente.

Por último, la norma restringe a las personas cuya suspensión de relación directa y regular se haya decretado para ejercer como tutor o curador, para tener la patria potestad, para suceder y para otorgar autorización de salida del país.

“Queremos que los niños y niñas adolescentes puedan ser sujetos de derecho, que puedan manifestarse en torno a estos vínculos dañinos y que también no estén supeditados a las atribuciones que tienen estas figuras ausentes, sino que puedan ejercer en libertad sus derechos como por ejemplo poder salir del país para su gira de estudios o no ser obligados a mantener una relación directa regular con quien los abandona constantemente o los olvidó y no ha aparecido en un montón de tiempo”, sostuvieron desde Resistencia Materna.

“¿Cuántas de nosotras, madres, tenemos ese recuerdo doloroso de un hijo, una hija, con su mochilita en la espalda, esperando un domingo a un padre que no llega, ¿cierto? Y que promete que la próxima semana sí, pero tampoco ocurre. De ese daño estamos hablando que cuando se perpetúan el tiempo realmente deja huellas, deja heridas. Y ese es el foco que estamos poniendo hoy día”, expresó la diputada Ana María Gazmuri

Las y los autores de la iniciativa son diputadas y diputados del Comité del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, Ana María Bravo, Karol Cariola, María Luisa Cordero, Ana María Gazmuri, Marta González, Lorena Pizarro, Joanna Pérez, Marisela Santibáñez, Carolina Tello y Gael Yeomans.