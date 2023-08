Laura Leal, psicóloga: “El autoplacer masculino se normalizó y el autoplacer femenino se reprimió”

“Haber sido educadas para el placer masculino hizo que las mujeres no sepamos cómo darnos placer (…) Se nos dijo siempre que eso no se hace, que las señoritas no se tocan y que debemos depender de un otro”, comenta en entrevista con El Mostrador Braga la psicóloga y sexoterapeuta integral, Laura Leal, también conocida en las redes sociales como @vulvaorgasmica

Cada 8 de agosto se conmemora El Día Mundial del Orgasmo Femenino. En esta fecha se reconoce el derecho sexual de las mujeres al placer, y se resalta la importancia de sacar el placer femenino del ámbito privado y visualizarlo como una cuestión de salud pública.

Para enfatizar su importancia en la salud y la vida de las mujeres, asimismo, identificar esas barreras sociales y estructurales que no permiten disfrutar de la sexualidad y ese orgasmo femenino, conversamos con la psicóloga, sexoterapeuta integral y especialista en el placer orgásmico, Laura Leal, más conocida como @vulvaorgasmica

-Según tu experiencia, ¿en la sociedad actual se tiene en cuenta el placer femenino?

-Creo que en la sociedad actual sí se está tomando mucho más en cuenta el placer femenino. Nosotras mismas le estamos tomando mucha más importancia. Creo que el feminismo ha sido un gran aporte para eso, ya que las mujeres nos estamos empoderando, y esto ha ido de la mano con un empoderamiento, liberación y conciencia sexual.

Este placer femenino va más allá de lo sexual, está directamente relacionado con el disfrutar de la vida. Las mujeres antes disfrutaban muy poco, porque tenían solamente el rol de cuidar, maternar, cocinar, entre otras labores domésticas, y ahí había muy poco placer, muy poco espacio para que la mujer pudiera disfrutar, salir, compartir con amigas, tener vacaciones, tomar cursos y tener placeres en la vida. Entonces creo que hay un cambio social importante, pero nos falta mucho todavía.

-¿Cuáles son los factores que pueden influir en la capacidad de llegar al orgasmo femenino?

-Hay varios factores que influyen en la capacidad de activar el orgasmo femenino. Porque para mí se activa, no se alcanza porque no es algo que está fuera de nosotras, sino que es parte de nosotras.

Entonces, yo creo que uno de los factores principales que afecta que las mujeres no experimentemos orgasmos es la falta de autoconocimiento, la falta de educación sexual. También creo que el hecho de haber sido educadas como un objeto de deseo sexual para dar placer, haber sido educadas para el placer masculino hizo que las mujeres no sepamos cómo darnos placer a nosotras mismas.

-¿Cuál es el papel de la comunicación y la confianza en la pareja para mejorar la experiencia sexual y activar el orgasmo femenino?

-La comunicación es muy importante, ya que por medio de la comunicación se forma un diálogo entre todas las personas que participan en ese acto sexual, ya sea físico o verbal. A la hora de alcanzar el orgasmo también es muy importante, porque si yo no comunico lo que no me gusta o lo que me incomoda, va a seguir haciéndolo y va a ser difícil llegar al orgasmo. Si yo tampoco comunico el placer, por medio de los gemidos o por medio de los movimientos, será aún más complicado que la otra persona me entienda.

-Dentro de los factores estructurales, ¿qué es lo que no ha permitido que las mujeres puedan experimentar totalmente su sexualidad?

-La sociedad nos formó con la idea de que el placer femenino tiene una connotación negativa, entonces a las mujeres nos cuesta mucho disfrutar. Se nos ha dicho mucho que no es necesario el orgasmo, que no es la meta. Las mujeres debemos aprender a tener orgasmos, porque tenemos la capacidad de hacerlo y es maravilloso, es un don que tenemos todas.

Otro factor es que se nos ha reprimido mucho socialmente. El autoplacer masculino se normalizó y el autoplacer femenino se reprimió, o derechamente, se nos negó. Se nos dijo siempre que eso no se hace, que las señoritas no se tocan y que debemos depender de un otro. Imagínate, generaciones pasadas como nuestras madres, tías y abuelas, fueron reprimidas siempre de este placer.

Entonces, lo que no ha permitido que las mujeres disfruten totalmente de su sexualidad es principalmente el patriarcado. Creo que ese régimen, esa cultura patriarcal ha sido tan fuerte que lamentablemente ya la llevamos en nuestro ADN. La buena noticia es que se puede modificar, se puede transformar.

-¿Cómo afecta la salud mental y emocional de una mujer a su capacidad para experimentar orgasmos?

-La capacidad de sentir placer sexual y la libido equilibrada es un signo de salud. Entonces, el orgasmo tiene mucho que ver con la salud mental. Las mujeres estamos viviendo tan apuradas, muy preocupada de los demás, de su salud y de sus cuidados, que siempre miramos hacia afuera, entonces nos cuesta mucho estar adentro de nosotras, en nosotras.

Esto claramente afecta a nuestra salud. Como terapeuta veo todos los días mujeres que la pasan mal por no tener orgasmos, porque se han llevado la vida en relaciones donde su pareja sí tiene orgasmos pero ella no lo puede experimentar. Entonces muchas se aburren y terminan la relación .

El orgasmo es muy importante porque tiene una función de autorregulación del cuerpo humano, una autorregulación tanto mental, emocional y espiritual. Entonces, experimentar orgasmos también equilibra el cuerpo, lo autorregula de emociones negativas. Científicamente está comprobado que el orgasmo nos hace liberar neurotransmisores que son muy buenos para nuestra salud mental, física, emocional y energética, como la serotonina, la endorfina, la dopamina y la oxitocina, que son neurotransmisores muy necesarios para una buena salud.

-Según tu experiencia, ¿cuáles son algunos mitos comunes sobre el orgasmo femenino que aún se creen en la actualidad?

-El principal mito del orgasmo femenino es decirnos que no es necesario, bajarle el perfil a esta experiencia hermosa, maravillosa, que todas las mujeres podemos sentir. Este se acompaña de otro mito, el decir que no todas podemos, que unas tienen el don y otras no.

Otro mito del orgasmo femenino es que en la sociedad existe la idea de que el orgasmo femenino se demora mucho tiempo y que necesitamos dedicar mucho tiempo a nosotras para poder experimentarlo. Eso es un mito porque la mujer que sabe tener orgasmos, que sabe darse placer, puede tenerlo en un minuto.

También existe el mito de que los orgasmos son como en el porno, muy explosivos, con muchos gritos y con mucho movimiento. En la vida real hay muchos orgasmos así, pero no son todos así y es necesario decirlo. Todas las mujeres tenemos orgasmos de maneras diferentes, en momentos diferentes, con herramientas diferentes y con personas diferentes. Entonces es imposible que todos los orgasmos sean iguales, porque todos los organismos son distintos.