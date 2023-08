Politóloga argentina sobre triunfo de Milei: “El avance de la ultraderecha válida lógicas misóginas”

“Es un periodo inquietante”, describió la integrante de la Red de Politólogas, Lucía Miranda Leibe. Según lo sostenido por la docente de Flacso Chile, las primarias se realizaron en Argentina en medio de una crisis económica muy profunda, con un 6.3% de inflación mensual -acumulada en julio- y una interanual del 113.4% de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

“Argentina especialmente quedó muy desfavorecida después de la pandemia, con una inflación incontrolable que a los argentinos los lleva a recordar las gestiones finales o posteriores a Alfonsín, entonces existen miedos inconscientes que no se quieren volver a tener y en un contexto de mucha incertidumbre estos discursos radicales prenden”, explicó la académica de la Universidad Católica Silva Henriquez.

En este contexto, el liderazgo de Javier Milei (Libertad Avanza) y contrario a lo esperaban especialistas, trepó hasta alcanzar el 30% de votos, encima del 21% de Sergio Massa (Unión Por la Patria) y de los candidatos de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (16%) y Horacio Rodriguez Larreta (11%), los últimos tres pertenecientes a coaliciones.

“Libertad para todos, excepto las mujeres”

El protagonismo del líder de Libertad Avanza en las Primarias Argentina 2023 fue tapa en todo el globo. Es que sus propuestas, en el plano económico y político permean también los derechos de las mujeres y diversidades sexuales en un país pionero en estas materias: primer latinoamericano en consagrar el matrimonio igualitario (2010), primera ley de identidad de género no patologizante en el mundo (2012) y una de las primeras leyes específica sobre Educación Sexual Integral (ESI) en latinoamérica (2006).

En esta línea, antes y después de las primarias Javier Milei defendió un referéndum para derrocar la ley de aborto (2020) ya que considera al aborto como “contrario al liberalismo”.

🔴 Milei recibió el apoyo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro: “Tenemos muchas cosas en común”pic.twitter.com/MGnA4lm4mU — El Economista (@ElEconomista_) August 10, 2023

“Su política es ultraliberal en términos de propuestas, pero conservadora porque propone libertad en todo excepto la autonomía física de las mujeres: no está de acuerdo con el derecho al aborto y es completamente comprensible para un ultraliberal porque la economía de los últimos siglos ha logrado su plusvalía en base al no reconocimiento de las labores de cuidados de las mujeres, entonces si no cuenta con esa explotación, con esa esclavitud de las mujeres, la economía no puede lograr los niveles de plusvalía que en su lógica son ideales”, detalló la politóloga.

“Parte de reconocer la libertad, pero no garantizar los derechos, de hecho él considera que la frase referida a la justicia social y a la garantización de los derechos por medio de la redistribución del Estado es una aberración, entonces el gran problema es que los derechos, las mujeres, nos veníamos completamente desprotegidas en esos casos”, agregó.

¿Ultraliberal o ultraderechista? A juicio de la especialista “existen muchas categorías” para definir al ganador de las primas “porque es bastante incoherente” y como se dice en Argentina “sus propuestas son un cocoliche”, es decir, mezcla elementos de lo “ultraliberal” y “propuestas conservadoras”, los cuales emergen en un contexto de “miedo, inseguridad y mucho descontento”.

“Así hemos visto que lo han hecho Vox en su momento en España, Trump, Bolsonaro, entre otros”, recalcó.

Los medios de comunicación y otros responsables

Contrario a la que llama “casta política” aunque parte de ella (como actual diputado y ex asesor de gobernadores), Javier Milei ocupa el podio del más votado junto a Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el cambio. Exsecretaria de Política Criminal (1999-2000), ex Ministra de Seguridad y del Trabajo durante la gran crisis (2001) y desde 2017 hasta hoy diputada y ministra, la candidata de derecha inició su militancia en la guerrilla peronista y se le apunta como una de las responsables de la muerte de Santiago Maldonado.

“Bullrich tiene una lógica más conservadora, desde ningún punto de vista es una feminista”, señaló Miranda, quien además agregó que su sector “pudo haber sacado mucho más votos”, pero falló en la campaña y distaba de su par -Horacio Rodríguez Larreta- que encarna un discurso “más moderado”.

Y en cuanto a Sergio Massa, representante de la coalición oficialista, indicó que logró un hito: bajar del 35% con el que históricamente ha triunfado el peronismo, con otro histórico, el porcentaje de votantes que apenas alcanzó el 69% en un país que tiene voto obligatorio.

“El avance de la ultraderecha siempre implica dar lugar a discursos, como pasa con Milei y con Kast en Chile, a discursos que validan lógicas misóginas, visiones negacionistas de la autonomía de la mujer y sobre todo que ponen en peligro los valores democráticos, así que es un periodo inquietante”, apuntó.

La académica argentina radicada en Chile mencionó la responsabilidad de los “grandes medios de comunicación” y los “poderes” de no enfrentar “discursos radicales” y facilitar el desenvolvimiento de liderazgos antidemocráticos.

“Si Milei accede al poder, al ser un liderazgo que demuestra poca capacidad de diálogo, negociación, porque él mismo dice que no negocia con ‘los zurdos’, no podría gobernar por medio de la negociación y el consenso, solamente podría hacerlo por medio de decretos”, explicó con el ejemplo del expresidente Carlos Menem, quien gobernó a través de los DNU, una atribución que permite a quienes ocupen la presidencia trasandina legislar sin “mayor capacidad de veto”.

“Esa sería la única forma de gobernar que tendría porque es una persona que no negocia, no llega a consensos, pero a largo plazo genera una ingobernabilidad total”.

Así pues, la primera vuelta que se realizará el 22 de octubre “será decisiva”.

“Bullrich puede capitalizar los votos de su compañero de coalición (Larreta) y en una posible segunda vuelta ir con Massa si el peronismo logra su milagro y recupera su base electoral, también puede ser Milei y Bullrich o Milei y Massa, pero aquí lo que va a ser clave son los discursos, las capacidades de negociación y coalición”.

“El ascenso de la derecha ya nos demuestra en la región una problemática transversal que tenemos, en la historia se ha visto antes y tiene que ver con situaciones de miedo, incertidumbre, con mucho descontento donde estos discursos radicales se presentan como la única opción o solución a los problemas, tenemos un problema grave en el diseño de nuestra institucionalidad y las principales perjudicadas son nuestras democracias”, finalizó.