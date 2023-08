Nueva red en Chile y Latinoamérica: nace comunidad para unir a mujeres con Menopausia Precoz

Con el propósito de vincular y apoyar a mujeres, además concientizar, visibilizar y educar para frenar las estigmatizaciones, nace la primera comunidad de Menopausia Precoz (MP) en Chile y Latinoamérica para trabajar en diversas acciones con miras hacia mejorar la calidad de vida de quienes viven con el diagnóstico.

Según la última publicación de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, la Insuficiencia Ovárica Prematura (IOP) o más conocida como Menopausia Precoz, es la pérdida de la función hormonal ovárica en una mujer menor de 40 años.

Su incidencia arroja la siguiente data en la población: 1 de cada 100 mujeres menores de 40 años; 1 de cada 1000 menores 30 y 1 cada 10000 menores de 20.

“Desde que se impulsó la comunidad MP el 8 de marzo de este año, hemos generado instancias que potencien nuestro propósito por y para las mujeres que tienen Menopausia Precoz – Insuficiencia Ovárica Prematura como denominación técnica (IOP) —Sabemos que es un diagnóstico complejo que necesita vinculaciones entre quienes lo viven para que se sientan en red, seguras e informadas”, afirma afirma Isabel Farías (30), fundadora de la comunidad, quien vive con la enfermedad desde los 17 años.

“Por otro lado, es clave que los diversos actores de nuestro entorno conozcan sobre el diagnóstico para evitar que seamos discriminadas y estigmatizadas por tener una realidad de salud que por lo general se asocia a otras etapas de la vida y se da manera natural”, agrega.

A la fecha, entre las acciones que está realizando la comunidad es la ejecución de la primera guía descargable gratuita en Chile y LAtam sobre menopausia precoz que será lanzada a fin de año. Además de la generación de espacios gratuitos virtuales con diversos colaboradores con y sin menopausia precoz a fin de construir una comunidad cada vez más inclusiva y transversal que permita llegar a la mayor cantidad de mujeres para que no lleguen tarde a descubrir el diagnóstico. Hoy son más de 4 mil personas en redes sociales.

Sobre la Menopausia Precoz: sus causas y otros datos

Pilar Valenzuela, ginecóloga especialista en menopausia de la Red Salud UC Christus, sostiene que la MP afecta “el proyecto de vida (aunque no todas las menopáusicas con infértiles) y además puede dar la idea de envejecer de un momento a otro, aumenta el riesgo cardiovascular, el deterioro de la salud ósea e incluso incrementa el riesgo de enfermedad de Alzheimer y de párkinson”.

En cuanto a las causas, la mayoría de las veces no se conoce lo que no significa que no la tengan sino que no la conocemos. Sin embargo, cada año se van descubriendo nuevas alteraciones genéticas que se han relacionado a este diagnóstico así que lo más probable es que se asocie a eso. Actualmente, entre las más conocidas está el Síndrome de Turner -donde la mujer nace solamente con un cromosoma X- y el Síndrome de X Frágil, que es la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria.

Por otro lado, “hay causas autoinmunes y iatrogénicas, es decir, que la menopausia precoz puede ser un efecto secundario de un tratamiento médico como la radioterapia o quimioterapia, o bien ser consecuencia de una cirugía”, agrega Valenzuela.

¿Tienes menopausia precoz y/o quieres colaborar en la comunidad? Puedes escribir al Instagram @menopausiaprecoz.