Pamela Díaz y un problema que atraviesan numerosas madres: “No paga pensión y hay que pedir permiso”

El pasado lunes, Pamela Díaz se volvió a descargar contra su exesposo Fernando Téllez, a raíz de un trámite que debió hacer por su hija Pascuala.

La panelista está por realizar un viaje a Perú junto a la menor, y de acuerdo con la ley, está obligada a pedir el permiso notarial del progenitor para salir con la menor de edad del país. Ello pese a que no tienen contacto y él no paga la pensión, e incluso estuvo tras las rejas por este motivo.

“Estamos haciendo los últimos trámites para irnos a Perú, pero hay que hacer un trámite para sacar a la niña, (su padre) no la ve, no paga pensión y más encima tengo que pedirle permiso”, subrayó.

En 2022, Díaz se refirió a este tema para mostrar una realidad que aqueja a cientos de madres chilenas, y también sus hijas e hijos: “Hoy (12 de octubre) el papá de mi hija está preso (…) El de la Pascu. Él no ve a mi hija hace tres años y está preso hoy día por no pagar la pensión alimenticia y por otras cosas”.

“¿Qué gano yo con que esté preso? Si no quiere pagar, va a seguir 15 días preso, 15 días preso… y no paga no más”, remarcó esa vez.

“Él no paga nada, no está de ninguna manera. Ni afectivamente, nada. Me pasa lo mismo que al 85% de las mujeres en Chile, hay muchas mujeres que están en la misma”, agregó.

En respuesta a este problemática transversal que afecta principalmente a mujeres, un proyecto de ley busca regular la relación directa y regular de progenitores e hijos y habilitar la posibilidad de suspender la relación cuando uno de los tutores sea condenado por violencia intrafamiliar o delitos sexuales y también en los casos en que incumpla “totalmente y sin justificación” el régimen fijado por vía judicial, es decir, situaciones como estas.