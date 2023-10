Mujeres diáconos e inclusión LGBTQA+: Iglesia católica inicia debate que podría cambiar su historia

Más de 450 obispos y legos se congregarán en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos para abordar el futuro de la institución.

Según un artículo de La Tercera, luego de dos años de consultas en las que participaron creyentes de todo el mundo, las peticiones coincidieron en puntos en común, que serán tratados entre el 4 y 29 de octubre: medidas concretas para que las mujeres ocupen cargos con capacidad de decisión (como diáconos), mayor participación de los feligreses en la gobernanza institucional, inclusión “radical” de católicos LTBQ+ y otras personas marginadas por la iglesia y nuevas medidas de control del ejercicio de autoridad de obispos para impedir abusos.

El punteo de temas generó fuerte molestia en un grupo de críticos a la gestión del Papa Francisco. Tanto así que cinco cardenales conservadores -de Europa, Asia, África y América- hicieron pública una carta enviada al papa, este 2 de octubre, ante la comunidad mundial para exponer sus preocupaciones.

De acuerdo con el diario nacional, la carta y las preguntas fueron recogidas primero en los blogs del veterano periodista del Vaticano Sandro Magister y Messa in Latino contienen pedidos claros: solicitaron al Papa subrayar que la Iglesia no puede bendecir a parejas del mismo sexo y que cualquier acto sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es un grave pecado.

Este y otros pedidos, relacionados con la no inclusión de las personas LGBTQ+, que las mujeres no ocupen cargos de poder y no otorgar más lugar a los legos en la Iglesia son las preocupaciones de un grupo de conservadores que se sienten amenazados. Y por tanto, con la acción desafían al pontificado de Francisco y sus esfuerzos de reforma.

Los firmantes son retirados y miembros de la generación más doctrinaria de cardenales nombrados por san Juan Pablo II o el papa Benedicto XVI, como Raymond Burke, de Estados Unidos, destituido por el actual Papa como responsable de la corte suprema del Vaticano.