Chile tiene un 62% más de conductoras en el transporte público

Los datos se dieron a conocer durante el primer encuentro del Observatorio Latinoamericano de Género y Movilidad, cita en la que abordan los desafíos en el transporte público para mujeres usuarias del sistema y trabajadoras.

Uno de los datos que se conocieron en la actividad es el progresivo aumento de mujeres en la conducción de buses Red Movilidad. Hoy son 1.526 las que guían los buses en Santiago, un 62% de aumento respecto de las que existían en 2021 (943 a diciembre de ese año) y un 50% de crecimiento respecto de la cifra del año pasado.

El primer encuentro del Observatorio Latinoamericano de Género y Movilidad – Avanzando con Equidad, una instancia liderada por el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) y en la que participan representantes de Buenos Aires, Bogotá, Ciudad de México, La Paz y Lima y agencias internacionales, se realizó este jueves 9 de noviembre.

“Esta instancia nos permite comparar y contrastar los esfuerzos que estamos haciendo los distintos países en materia de género. Que nuestros diseños de sistema reconozcan, por ejemplo, que la mayor cantidad de pasajeros son mujeres y que sus necesidades de desplazamiento muchas veces son diferentes en horarios y condiciones, a veces con niños, con labores de cuidado y por eso es importante que los sistemas de transporte se ajusten a esa realidad. También debemos incorporar más a la mujer a las labores de conducción, en Santiago hemos hecho un esfuerzo sistemático y ya más del 8% de nuestros conductores son mujeres y queremos avanzar más en esa dirección”, señaló el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Paola Tapia, directora del DTPM, destacó que “estamos dando inicio a una instancia inédita en Latinoamérica como es el Observatorio de Movilidad y Género, que reúne como socias fundadoras a seis capitales pero que vamos a ir incorporando cada día a más ciudades colaboradoras para compartir buenas prácticas y para generar indicadores. En nuestro caso, el crecimiento de mujeres conductoras es positivo no solo para ellas, sino para todo el sistema. La presencia de mujeres genera un mejor clima laboral, una mayor sensación de seguridad y también han disminuido la siniestralidad de tránsito, según un estudio del Banco Latinoamericano de Desarrollo. Por eso creemos que la mirada de género, el rostro de mujer tiene que estar muy presente en la planificación, en la operación y en la infraestructura del sistema de transporte público”.

La integrante de Mujeres en Movimiento de España y exgerente de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, Marta Serrano señaló que “los problemas de género y asociados a los roles que tenemos las mujeres en las sociedades de todo el mundo son comunes. Entonces, por ejemplo, el que no se considere nuestras necesidades de movilidad como en nuestros roles de cuidadoras, nuestro tipo de viaje, que solamente en la planificación de transporte público o en la planificación de infraestructuras de transporte también, solo se consideran viajes pendulares y de vuelta a trabajo o estudio, cuando ya sabemos que ese motivo en las encuestas de movilidad es menor del 50% y de repente estamos dejando más del 50% de los motivos de movilidad fuera, es importantísimo que empecemos a considerarlos, porque si no, no estamos dando un buen servicio”.

El encuentro del Observatorio Latinoamericano de Género y Movilidad, que se realiza hoy y mañana en el Hotel Plaza Santiago, tiene como objetivo avanzar en la consolidación y trabajo de esta instancia que aborda las brechas e inequidades de género en el sector y la experiencia de viaje de usuarias y diversidades. Esos temas abordarán los representantes de las agencias de transporte de siete países de la región, además de expertas y expertos que expondrán buenas prácticas relacionadas al género y la movilidad.