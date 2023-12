Más de 60 políticas y académicas firman por el En contra: “no aceptaremos este retroceso”

“No nos debería sorprender que el sector que históricamente le ha dado la espalda a las mujeres hoy nos mande a decir en televisión abierta ‘que se jodan’. Se opusieron a la píldora del día después, se opusieron al divorcio, la educación sexual, las campañas de prevención del VIH y hoy por medio de esta propuesta constitucional le darán el portazo final a una de las mayores victorias de las mujeres: las tres causales”, inicia la carta

En la misiva, destacan que a seis años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, que permitió a mujeres que se encuentran en situaciones de extrema complejidad (como tener su vida en riesgo, un embarazo inviable y que están embarazadas producto de una violación) decidir sobre sus cuerpos sin ser penadas, las cifras se condicen con una necesidad.

“Hasta la fecha, son 4.272 mujeres las que han interrumpido sus embarazos dentro de las 3 causales: 1.296 mujeres accedieron por riesgo de vida, 2.080 por inviabilidad fetal y 896 por violación”, destacan y agregan que las niñas de 13 años concentran el mayor número de casos de interrupción del embarazo por motivo de violación.

“La respuesta despectiva de “Que se jodan” no solo es una bofetada a estas miles de mujeres, sino también una revelación de la insensibilidad hacia la realidad de violencia sexual de las niñas”.

Para las firmantes, en lugar de avanzar, la propuesta “busca retroceder en uno de los logros más significativos del movimiento de mujeres”, obtenido con lágrimas y esfuerzo y por lo tanto “no podemos y no aceptaremos este retroceso”, subrayan.

Sobre interpretaciones sostenidas desde el comando del A favor, entre ellos rostros como Evelyn Matthei, que dicen que la propuesta no pone en riesgo las tres causales, las políticas y académicas firmantes recalcan que “eso no es correcto”.

Para ello, recuerdan que en 2007 -el mismo sector que hoy se inclina por el A favor- reclamó ante el TC que la píldora del día después no podía entregarse “porque el ser en gestación tiene el estatus de persona y ganaron ese argumento”. Lo mismo sucedió en 2017 cuando reclamaron ante el TC que las 3 causales eran inconstitucionales “porque el ser en gestación tenía el estatus de persona”.

“En esa oportunidad, su argumento no prosperó. Ellos saben que si se establece a nivel constitucional el indiscutible estatus de persona del ser en gestación, van a ir nuevamente al TC para decir que la norma constitucional cambió y que, por eso, las tres causales son incompatibles con la nueva constitución”, explican.

“Ya nos quitaron el aborto terapéutico en el pasado, no dejemos que nos vuelvan a quitar el aborto legal”, recuerdan la huella de Augusto Pinochet en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Entre 1931 y 1989 Chile tuvo un sistema de causales, solo recién el 2017 logramos recuperarlas para dotar de respeto y trato digno a las mujeres”.

“Por nuestras niñas, jóvenes, abuelas y madres, votaremos en contra de cualquier propuesta que busque socavar los derechos conquistados con tanto esfuerzo”, sostienen en la misiva en la que advierten que se niegan a dar un paso atrás.

“La batalla por la igualdad de género no se libra solo en el presente, sino que también se moldea para las generaciones futuras. Juntas, resistiremos cualquier intento de limitar la autonomía de las mujeres y trabajaremos incansablemente para construir un Chile donde la igualdad sea una realidad tangible, no solo un ideal lejano”, puntualizan.

Firman:

1. Michelle Bachelet, ex Presidenta de Chile y ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas

2. Almendra Aguilera, ex Consejera Superior UC 2021

3. Elisa Ansoleaga, académica Facultad de Psicología, UDP

4. Sofía Barahona Mena, ex Presidenta FEUC 2017

5. Soledad Barría, ex Ministra de Salud

6. María Begoña Yarza, ex Ministra de Salud

7. Francisca Bello, Diputada Distrito 6, Región de Valparaíso

8. Mercedes Bulnes, Diputada Distrito 17, Región del Maule

9. Karol Cariola Oliva, Matrona y Diputada Distrito 9, Región Metropolitana

10.Mercedes Carrasco Portiño, académica Facultad de Medicina, Departamento

de Obstetricia y Puericultura, Universidad de Concepción

11. Lidia Casas, académica Facultad de Derecho, UDP

12.Daniella Valentina Cicardini Milla, Bióloga Marina y Diputada Distrito 4, Región de Atacama

13.Lorena Contreras, académica Facultad de Psicología, UDP

14.Catalina Cortes, Coordinadora Nacional del Frente Feminista Revolución Democrática

15.Natalia Cuevas, Concejala de Recoleta

16.Karina Andrea Delfino Mussa, Socióloga UC, Alcaldesa de Quinta Normal

17.Maite Estay, ex Presidenta FEUC 2022

18.Consuelo Figueroa, académica Facultad de Ciencias Sociales e Historia, UDP

19.Lorena Fries, Diputada Distrito 10, Región Metropolitana

20.Ana María Gazmuri, Diputada Distrito 12, Región Metropolitana

21.Iraci Hassler, Alcaldesa de Santiago

22.María Ignacia Henríquez Pinto, Ingeniera Civil y ex Presidenta FEUC 2021

23.Catalina Jofré, Presidenta FEUC 2024

24.Alejandra Krauss, ex Ministra del Trabajo y Previsión Social y ex Comisionada Experta

25.María Belén Larrondo, ex Presidenta FEUC 2019

26.Javiera Lopez, Concejala Lo Espejo

27.Carolina Marzan, Diputada Distrito 6, Región de Valparaíso

28.Kinturay Melin Rapiman, Comunidad José Melin

29.Agustina Melo, Presidenta del Centro de Estudiantes de Facultad de Derecho, Universidad Chile

30.Paola Melo, Concejala de Santiago

31.Maga Miranda, Concejala de Estación Central

32.Claudia Mix, Diputada Distrito 8, Región Metropolitana

33.Helia Molina, ex Ministra de Salud, Médica y Diputada Distrito 10, Región Metropolitana

34.Javiera Morales, Diputada Distrito 28, Región de Magallanes

35.Ericka Ñanco, Diputada Distrito 23, Región de La Araucanía

36.Sabina Orellana, ex Presidenta FEUC 2023

37.Maite Orsini, Diputada Distrito 9, Región Metropolitana

38.María José Oyarzún, Tesorera Revolución Democrática

39.Claudia Pascual, Senadora y ex Ministra de la Mujer y la Equidad de Género

40.Lorena Pizarro, Diputada Distrito 13, Región Metropolitana

41.Fanny Pollarolo, Médica y ex Diputada Distrito 3, Región de Antofagasta

42.Alejandra Ramm, académica Escuela de Sociología, Universidad de Valparaíso

43.Marcela Riquelme, Diputada Distrito 15, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

44.Antonia Rivas, ex Comisionada Experta

45.Javiera Reyes, Alcaldesa de Lo Espejo

46.Giovanna Roa, Consejera Política Revolución Democrática

47.Paz Robledo, Médica Pediatra Especialista en Adolescentes

48.Camila Rojas, Diputada Distrito 7, Valparaíso

49.Javiera Sanchez, ex Consejera Superior UC 2013

50.Claudia Sarmiento Ramírez, abogada

51.Constanza Schonhaut Soto, integrante Comité Central de Convergencia Social

52.Carolina Tello, Diputada Distrito 5, Región de Coquimbo

53.Sonia Tschorne, ex Ministra de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales

54.Tatiana Urrutia, Secretaria General Revolución Democrática

55.Danitza Valdés, Coordinadora Metropolitana del Frente Feminista Revolución Democrática

56.Teresa Valdés, Observatorio de Género y Equidad

57.Consuelo Veloso, Diputada Distrito 18, Región del Maule

58.Florencia Vildósola, ex Consejera Superior UC 2022

59.Lieta Vivaldi, Consejera INDH

60.Paulina Vodanovic, Senadora y Presidenta del Partido Socialista

61.Elisa Walker Echenique, abogada

62.Gael Yeomans, Diputada Distrito 13, Región Metropolitana

63.Yanira Zúñiga, académica Universidad Austral de Chile