Mamá chucheta: el nuevo libro que promueve una maternidad sin culpa

La maternidad, lejos de los estereotipos convencionales, se convierte en un viaje lleno de risas, reflexiones y empoderamiento en el nuevo libro de Carmen Castillo, “Mamá Chucheta”. Con un éxito de ventas que lo mantiene en el top 10 de los libros de no ficción del país, la autora e influencer desafía las normas establecidas, invitando a todas las mujeres, madres o no, a sumergirse en su particular visión de la maternidad.

La autora, más conocida como @carmentuitera, es una destacada figura en el mundo de las redes sociales y autora de best sellers que han conquistado el corazón de miles de mujeres, quién ahora las invita a adentrarse en el mundo de la maternidad de una manera única y desafiante.

En sus páginas describe cómo el amor inquebrantable por tus hijos puede coexistir con la realidad de querer gritar que no los toleras más. Es un viaje lleno de altibajos, pero también de risas y profundas reflexiones que te harán cuestionarte sobre las cargas sociales y te empoderarán en tu maternidad.

Sin embargo, este libro no es solo para madres. Como afirma Carmen, “este libro está para romper con todo lo establecido y si tú decides no ser madre, este también es tu libro. Te vas a morir de risa y, por último, va a ser el mejor anticonceptivo que puedas tener en tu velador”. En otras palabras, Mamá chucheta es un viaje a la maternidad real y sin culpas, un grito que motiva el desarrollo del amor propio y la autonomía mental de las mujeres.

Entre la trayectoria de la autora destacan dos exitosos libros: Weona, tu podí y Brilla weona, ¡brilla! Ahora con “Mamá chucheta”, publicado por Editorial Forja, se propone abrir espacio a la maternidad, desafiando los estereotipos y compartiendo su visión única con el mundo, en su característico lenguaje explosivo y honesto.