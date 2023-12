Por abuso sexual a cuatro mujeres: formalizarán a alcalde de Cunco, Alfonso Coke

La formalización contra el alcalde, Alfonso Coke, se realizará en el mes de enero y será acusado por delitos de connotación sexual. El secretario comunal de planificación, Ramón Candia aseguró ser testigo de situaciones de acoso realizadas por el jefe comunal.

El funcionario además declaró que el alcalde es “un lobo disfrazado con piel de oveja”, al referirse a el estado en que afectó a las víctimas, incluso mencionó un intento de suicidio.

Según informó T13, una de las víctimas declaró haber recibido insinuaciones de carácter sexual cuando se encontraba embarazada. “Cuando nació mi hijo me dijo que lo llevara a su oficina y lo amamantara ante su presencia”, fue parte del crudo relato de la mujer.

Al ser consultado por las acusaciones, el alcalde Alfonso Coke declaró a T13: “Todavía no hay nada, hombre. Yo estoy de vacaciones. Oye, yo no sé cuál es el gusto, si ya dije que no voy a hablar (…) Cuando la Fiscalía me llame, ahí van a tener todos los antecedentes ustedes”.

Según informó Fiscalía, la audiencia de formalización, solicitada por la fiscal Vania Arancibia, está agendada para el día 30 de enero 2024 ante el Juzgado de Garantía de Temuco. Coke enfrentará cargos por distintos delitos de connotación sexual.