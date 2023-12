Día clave en juicio de apelación: Zepeda enfrenta presiones y contradicciones en muerte de Narumi

En el Tribunal de Vesoul, Francia, Nicolás Zepeda, de 33 años, enfrentó las preguntas de abogados y el fiscal en el día número 11 del juicio de apelación por la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki. El acusado, quien ya había sido condenado a 28 años de cárcel en un primer juicio, se mantuvo firme en negar ser el autor del crimen, aunque reconoció una nueva “mentira” durante el interrogatorio.

Zepeda, enfrentó la interrogación de la abogada de la familia de Narumi, del representante de la expareja de la japonesa y del fiscal Étienne Manteaux. Durante la audiencia, admitió haber mentido sobre su presencia cerca de la residencia estudiantil de Narumi, alegando sentirse acorralado en un primer momento.

La abogada de la familia, Sylvie Galley, reveló un mensaje de octubre de 2016 en el que Narumi habría acusado a Zepeda de dejarla embarazada, a lo que el acusado respondió negando la existencia de un embarazo. Además, se cuestionó el día en que abandonó la habitación que compartía con la joven japonesa lo que dejó en evidencia sus contradicciones en sus declaraciones.

Durante el interrogatorio, Zepeda fue confrontado con la posibilidad de que haya ocultado el cuerpo de Narumi en una maleta, a lo que respondió negando rotundamente su implicación en la muerte de la joven.

Según informó La Tercera, el abogado de Arthur del Piccolo, la expareja de Narumi, Randall Schwerdorffer, acusó directamente a Zepeda de ser un “mentiroso” y resaltó las compras sospechosas que el acusado realizó previo a su visita, incluyendo fósforos, un bidón con líquido inflamable y productos de limpieza.

En una fase crucial del interrogatorio, el fiscal Manteaux presionó a Zepeda para que reconociera que fue Narumi quien puso fin a la relación, sugiriendo que el acusado actuó bajo el “honor del hombre herido”. El fiscal citó mensajes comprometedores enviados por Zepeda y abordó temas como la compra del bidón con líquido inflamable y el supuesto hackeo de las redes sociales de Narumi.

Zepeda, a pesar de las presiones, mantuvo su posición, negando ser el autor del crimen y argumentando que las mentiras que ha admitido se deben al miedo ante las acusaciones infundadas en su contra. Hoy se está desarrollando una nueva jornada de juicio que resultará clave en la previa del veredicto. Los alegatos de la abogada de la familia de Narumi y del fiscal habrían finalizado, por lo que próximamente vendría la participación de los defensores de Zepeda. Se espera que el juicio llegue a su fin esta semana, marcando un capítulo crucial en el caso que ha conmocionado a la opinión pública.

Por su parte, Taeko Kurosaki, madre de Narumi Kurosaki, reveló en una de las audiencias el pasado 13 de diciembre, detalles sobre su primer encuentro con Nicolás Zepeda.

Destacó la falta de cumplimiento de promesas por parte del acusado, interpretando ciertos comportamientos como diferencias culturales. La madre de Narumi describió la apariencia del acusado como agradable, pero señaló un incidente en el que comenzó a desconfiar de él.

Taeko reveló un particular episodio que la hizo desconfiar de Zepeda. Narumi le contó que durante un viaje, fueron a esquiar y se perdió en medio de la nieve, pese a sus gritos, fue rescatada tras un largo rato. Fue entonces cuando Nicolás le pidió que no le cuente a nadie sobre ese suceso. “Fue entonces, cuando Narumi me dijo esto, que entendí que este hombre no era confiable”, sentenció según Publimetro.

La madre concluyó su testimonio con un relato conmovedor sobre el impacto psicológico que ha sufrido desde la desaparición de su hija, subrayando la profunda desconfianza hacia los seres humanos que ha experimentado en los últimos siete años.