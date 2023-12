Excarabinera denunció acoso sexual y abuso de poder interno: “Si amanezco muerta ya saben por qué”

“Es un acoso del primer día”: con esas palabras describió su experiencia Ilaisa Henríquez (24), una excarabinera que usó sus redes sociales para denunciar de manera pública y detallada todos los hechos de acoso, hostigamiento y violencia sexual de los cuales fue víctima y además, los casos de abuso de poder dentro de la institución.

La joven, que fue invitada a Chilevisión a dar a conocer su caso, contó que ingresó “por vocación” a la institución, que se diluyó tras los hechos.

“Tengo pruebas y testigos que avalan cada una de las cosas que denuncio, me pidieron y rogaron no hacerlo público e incluso textual se me dijo ‘si algún medio te contacta no contestes’ pero ya no tengo más que perder”, indicó en sus redes.

En las publicaciones, detalló que carabineros de todos los rangos (incluso casados y padres de familia) le ofrecían dinero “por acostarse con ellos” y ante su negativa “se me enjuiciaba” -cuenta- e incluso se le juzgó por su orientación sexual como mujer lesbiana.

Sumado a esto, la exuniformada sostiene que fue testigo de casos de “abuso de poder” ante comerciantes ambulantes y también frente a detenciones.

“Hoy con amenazas de muerte que me ha tocado repeler disparos en mi contra en la calle o ver cómo se organizan para matarme y que esto quede en silencio, pero ya no tengo miedo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Ilaisa acusa haber sido dada de baja por denunciar estos casos de manera interna, que asegura fueron canalizadas pero no llegaron “a buen puerto”.

“Conozco de cerca a mujeres que mataron por hablar. No tengo miedo de ser la próxima, tengo miedo a que otras sufran lo mismo por yo no haber denunciado a tiempo”.

Ante la situación, la diputada Ana María Gazmuri compartió un posteo en X citando a la periodista Josefa Barraza, que recordó el caso de “La Manada de Carabineros”.

“Ya lo habíamos denunciado en este caso, en donde no se consideró la arista de las presuntas agresiones sexuales y acoso laboral que habrían sufrido funcionarias de menor rango en el sumario llevado adelante por la institución, investigación que terminó archivada, sin responsables ni sancionados”, señaló la parlamentaria.

“Que estos aspectos no sean investigados, indica que existe un manto de silencio y protección dentro del alto mando de Carabineros, lo que es inaceptable”, agregó.

Chilevisión habló con Carabineros mientras realizaba la entrevista en vivo a la víctima y el alto mando de la institución señaló que existe una “investigación amplia” y que “se va a cooperar en todo lo que la justicia solicite”. Desde El Mostrador Braga se intentó contactar a Carabineros para consultarle si va a sacar algún comunicado oficial en respuesta a la denuncia o bien habrá un pronunciamiento sobre el caso, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

