Una sexualidad con responsabilidad: ¿Cómo usar el condón de vagina?

El condón de vagina o interno es un método de barrera que protege ante infecciones de transmisión sexual (ITS) y previene embarazos no deseados. Sin embargo, este es poco conocido en Chile ya que, según señala la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa), quienes trabajan por los derechos reproductivos y sexuales, “el condón de pene o externo se ha llevado todo el protagonismo desde siempre, dejando a las personas con capacidad de gestar la responsabilidad anticonceptiva con métodos hormonales, más que de prevenir las infecciones de transmisión sexual con métodos de barrera como este”.

El condón de vagina tiene un anillo en cada extremo. Uno se ubica al interior de la vagina y el otro, el cual está abierto, permanece por fuera, cubriendo hasta la vulva. Este se puede insertar unas horas antes de iniciar las prácticas sexuales o justo antes de tenerlas.

Al ser utilizado correctamente, protege y disminuye las posibilidades de gestar y de exponerse a infecciones de transmisión sexual.

“El condón de vagina o interno es un método no hormonal, que no requiere indicación para su compra, el cual se utiliza en cada práctica sexual para prevenir un embarazo no deseado y la transmisión de ITS”, aseguró la matrona y directora técnica del Centro de Salud de Aprofa, Tyare Rivera Traslaviña.

A través de un monitoreo realizado por la organización por medio de redes sociales, se evidenció la falta de educación sobre el uso del condón vaginal.