TV australiana se disculpa tras editar imagen de diputada: modificaron su busto y vestimenta

Nine News, servicio nacional de noticias de Nine Network en Australia, se disculpó con la diputada Georgie Purcell, la más joven del parlamento australiano, luego de que esta denunció a la cadena de televisión por alterar una fotografía de ella, aumentando su busto y modificando su vestido, convirtiéndolo en una falda y top.

Mediante un comunicado, el jefe de Nine News Melbourne, Hugh Nailon, explicó que se trató de un “error gráfico” que atribuyó a la “automatización mediante photoshop” dado por el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta para ampliar la imagen.

“Es una práctica común, la imagen fue redimensionada para ajustarse a nuestras especificaciones. Durante ese proceso, la automatización de Photoshop creó una imagen que no era consistente con la original” y esto “no cumple con los altos estándares editoriales que tenemos”, explicó Nailon.

La imagen manipulada fue transmitida en un segmento de noticias después de que Purcell criticara el rechazo del Gobierno de Victoria a una medida que proponía la prohibición de la caza de patos en la región.

Tras ver las modificaciones en su imagen, Purcell publicó en sus redes sociales las imágenes originales y modificadas y criticó cómo se había editado su atuendo y cuerpo.

“Ayer tuve que soportar muchas cosas. Pero que un medio de comunicación photoshopeara mi cuerpo y mi atuendo no estaba en mi cartón de bingo. Obsérvense los pechos agrandados y el atuendo más revelador. No me imagino que esto le ocurra a un diputado hombre”, manifestó Purcell a través de su plataforma en la red social X.

I endured a lot yesterday.

But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.

Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.

Can’t imagine this happening to a male MP.

What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc

— Georgie Purcell (@georgievpurcell) January 29, 2024