8M: comienzan marchas en Santiago y regiones por el Día Internacional de la Mujer

Plaza Baquedano vuelve a convertirse en el centro neurálgico de una manifestación. Esta vez, como punto de partida de la marcha convocada por la coordinadora feminista 8M, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la que se desplaza desde las 18 horas por la Alameda, principal arteria de Santiago.

También hay convocatorias por el 8 de marzo en regiones. En Valparaíso comenzaron a las 11 de la mañana, lideradas por federaciones y centros de estudiantes. La marcha, que partió desde la Plaza Sotomayor y se trasladó hasta el Parque Brasil, se desarrolló sin contratiempos, a diferencia de años anteriores en los que se registraron enfrentamientos entre encapuchadas y carabineros. Este año, el recorrido finalizó alrededor de las dos de la tarde, con una intervención a favor de Palestina.

En Santiago, la manifestación, coordinada con las autoridades metropolitanas, comenzará en la emblemática Plaza Baquedano y avanzará por el callejón central de la Alameda hasta llegar a Los Héroes, donde habrá un escenario para cerrar la jornada.

La marcha implica cortes de tránsito en la capital, los que se han aplicado desde las 16 horas, según detalló Carabineros. Desde el oriente por Eliodoro Yáñez, hasta la altura de Toro Mazote por el poniente; al norte con Bellavista y al sur con Avenida Matta.

Carolina Rubilar, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, afirmó a Cooperativa que la marcha de este año tiene su foco en la “solidaridad popular y feminista contra la violencia patriarcal y capitalista, a propósito de las distintas crisis en nuestro país: económica, habitacional, de seguridad”.

“Entendemos que estamos es un momento de diferentes violencias pero que principalmente tienen que ver con un origen patriarcal, capitalista, que afecta sobre todo a las mujeres y a las disidencias que son parte de la clase trabajadora”, añadió.

Convocatorias en regiones

Valparaíso : La Coordinadora Feminista 8M llamó a una manifestación a partir de las 11:00 horas en la Plaza Sotomayor y a las 18:00 horas en Plaza Victoria

: La Coordinadora Feminista 8M llamó a una manifestación a partir de las 11:00 horas en la Plaza Sotomayor y a las 18:00 horas en Plaza Victoria Viña del Mar : La marcha comenzará a las 18:00 horas en el reloj de Flores y continuará hacia Plaza Sucre.

: La marcha comenzará a las 18:00 horas en el reloj de Flores y continuará hacia Plaza Sucre. Quillota : Desde Odeón Plaza Quillota a las 18:00 horas.

: Desde Odeón Plaza Quillota a las 18:00 horas. Villa Alemana : A las 17:00 horas desde la Plaza Las Américas.

: A las 17:00 horas desde la Plaza Las Américas. Buin : Marcha desde las 18:00 horas en la Plaza de Buin.

: Marcha desde las 18:00 horas en la Plaza de Buin. Iquique : Desde las 18:00 horas, partiendo desde la Plaza 21 de Mayo hasta el Parque Costa Verde.

: Desde las 18:00 horas, partiendo desde la Plaza 21 de Mayo hasta el Parque Costa Verde. Antofagasta : A las 18:00 horas en la Pérgola de Avenida Brasil. Utilizar vestimenta negra y pañoletas moradas o verdes.

: A las 18:00 horas en la Pérgola de Avenida Brasil. Utilizar vestimenta negra y pañoletas moradas o verdes. Chañaral : Marcha desde las 19:00 horas desde el Liceo Federico Varela.

: Marcha desde las 19:00 horas desde el Liceo Federico Varela. Caldera : Conversatorio, marcha y cacerolazo desde la escalera de la Universidad de Atacama.

: Conversatorio, marcha y cacerolazo desde la escalera de la Universidad de Atacama. Copiapó : Marcha desde las 18:00 horas en la Plaza de Armas.

: Marcha desde las 18:00 horas en la Plaza de Armas. Vallenar : Manifestación desde las 18:00 horas en la Plaza de Armas.

: Manifestación desde las 18:00 horas en la Plaza de Armas. Coquimbo : Marcha desde las 17:30 horas en el Empalme.

: Marcha desde las 17:30 horas en el Empalme. La Serena : La manifestación está convocada desde las 18:00 horas en la Plaza Buenos Aires.

: La manifestación está convocada desde las 18:00 horas en la Plaza Buenos Aires. Graneros : La manifestación será frente al cuerpo de Bomberos a las 18:00 horas.

: La manifestación será frente al cuerpo de Bomberos a las 18:00 horas. Talca : Desde la Plaza La Loba a las 18:00 horas.

: Desde la Plaza La Loba a las 18:00 horas. Chillán : Desde las 18:00 horas en la Plaza de Armas.

: Desde las 18:00 horas en la Plaza de Armas. Concepción : Desde las 18:00 horas a las afueras de Tribunales.

: Desde las 18:00 horas a las afueras de Tribunales. Valdivia : Marcha dese las 18:00 horas en la Plaza Simón Bolívar.

: Marcha dese las 18:00 horas en la Plaza Simón Bolívar. Osorno: Marcha desde las 18:00 horas en la Plaza Yungay.

Gobierno: Chile seguirá avanzando por los derechos de las mujeres

En la antesala de la marcha, el Presidente Gabriel Boric afirmó que el país seguirá “avanzando por los derechos y la igualdad de las mujeres”, en el acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer realizado en La Pintana.

Acompañado por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez (PSOE), que arribó al país en la noche del jueves, Boric agregó: “El Gobierno y yo en particular, no solo no somos los protagonistas de estas luchas. Si estamos avanzando acá es gracias a las organizaciones de mujeres”.

El Mandatario subrayó particularmente la aprobación de la nueva Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que aún no es publicada en el Diario Oficial tras un recurso que congresistas de derecha presentaron ante el Tribunal Constitucional.

“En el mundo hay movimientos importantes que adquieren fuerza, que nos buscan hacer retroceder, pero nosotros desde acá les decimos que no vamos a retroceder y nos vamos a mantener firmes en seguir avanzando por los derechos y la igualdad de las mujeres en la sociedad”, señaló Gabriel Boric.

“Están en su legítimo derecho de mostrarse tal cual son y nosotros vamos a seguir peleando en todas las instancias para que sea ley”, dijo el Jefe de Estado respecto a las acciones de algunos parlamentarios de derecha.

Después de una tramitación de siete años en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Entre otros aspectos, el proyecto pretende mejorar las medidas de protección, dar seguimiento a las víctimas, establecer un sistema de gestión para acompañar a las víctimas durante todo el proceso, y limitar la posibilidad de que los femicidas hereden los bienes y recursos de sus víctimas.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, hizo un repaso por sus casi dos años de gestión al mando de la cartera, que al poco tiempo de iniciarse el Gobierno pasó a ser parte del comité político.

“Este es un logro transversal que demuestra que en nuestra sana y democrática diferencia podemos llegar a acuerdos”, afirmó respecto a la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

“Aún tenemos un gran desafío que hay que resolver: prevenir la violencia de género, detenerla antes de que ocurra (…) Atender y reparar no basta, necesitamos frenar la violencia, hacer retroceder las cifras, porque cuando la violencia contra las mujeres retrocede nuestro país avanza”, agregó la ministra.

Por su parte, Sánchez llamó a hacer frente en parlamentos, urnas y calles a lo que llamó “internacional ultra” que quiere hacer retroceder los derechos de las mujeres y a los “nostálgicos de un pasado machista”.